Обвиняемый в убийстве таксиста заявил, что не хотел платить за поездку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ланчикову инкриминируют убийство, совершенное организованной группой и сопряженное с разбоем, а также незаконный оборот оружия, указала Петренко, передает ТАСС.

На допросе он признал вину в этих деяниях и заявил, что убил водителя, поскольку не хотел платить за поездку.

Следователи уже провели необходимые действия для восстановления хронологии событий.

Ранее задержанный после перестрелки на Рублевке признал свою причастность к убийству.

До этого правоохранители нашли тело мужчины, ставшего жертвой вооруженных преступников из Пензы.

Напомним, полицейские ликвидировали напавшего на них подозреваемого на Рублевском шоссе, поскольку злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Возбуждено уголовное дело.