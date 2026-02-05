Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Обвиняемый в убийстве таксиста заявил, что не хотел платить за поездку
Фигурант уголовного дела о гибели столичного перевозчика Алексей Ланчиков сознался в содеянном, объяснив агрессию отказом платить за услугу, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ланчикову инкриминируют убийство, совершенное организованной группой и сопряженное с разбоем, а также незаконный оборот оружия, указала Петренко, передает ТАСС.
На допросе он признал вину в этих деяниях и заявил, что убил водителя, поскольку не хотел платить за поездку.
Следователи уже провели необходимые действия для восстановления хронологии событий.
Ранее задержанный после перестрелки на Рублевке признал свою причастность к убийству.
До этого правоохранители нашли тело мужчины, ставшего жертвой вооруженных преступников из Пензы.
Напомним, полицейские ликвидировали напавшего на них подозреваемого на Рублевском шоссе, поскольку злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Возбуждено уголовное дело.