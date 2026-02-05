Глава юридической фирмы Paul Weiss ушел с поста из-за скандала с Эпштейном

WSJ: Глава Paul Weiss Карп ушел с поста из-за связей с Эпштейном

Tекст: Мария Иванова

Глава юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп подал в отставку после публикации сведений о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Wall Street Journal.

Решение Карпа связано с появлением новых документов, указывающих на его контакты с Эпштейном, который был уличен в сексуальных преступлениях, включая педофилию, отмечает ТАСС.

В заявлении Карп отметил: «Внимание было привлечено к моей персоне, что не отвечает интересам фирмы». Документы, обнародованные недавно, свидетельствуют, что Карп в 2016 году просил Эпштейна поспособствовать получению роли для своего сына в фильме Вуди Аллена, а также обсуждал с ним вопросы, касавшиеся клиентов фирмы.

Кроме того, известно, что в 2019 году Эпштейн просил бывшего советника Белого дома Стивена Бэннона помочь Карпу вступить в закрытый гольф-клуб Augusta National. Вскоре после этого Эпштейна арестовали по обвинениям в торговле детьми.

В январе 2026 года Минюст США завершил публикацию более 3 млн страниц досье Эпштейна, свыше 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. фотографий. В материалах фигурируют десятки известных политиков, бизнесменов, членов королевских семей, среди которых Билл Клинтон и Дональд Трамп. Публикация всех материалов стала возможна после принятия соответствующего закона в ноябре 2025 года.

В четверг стало известно, что американские законодатели обеих партий настаивают на допросе Билла Гейтса по делу Джеффри Эпштейна.

Минюст США накануне удалил тысячи документов, связанных с этим делом.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил проверить премьер-министра Польши Дональда Туска на возможное родство с Джеффри Эпштейном.