New York Post: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство юстиции США удалило несколько тысяч документов, связанных с делом осужденного финансиста покойного Джеффри Эпштейна, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

В письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клэйтон сообщил, что министерство удалило все материалы, содержащие личные данные жертв, которые были найдены самими пострадавшими или их адвокатами.

Также значительное количество документов было удалено по инициативе властей. Причиной послужило то, что в этих файлах по ошибке раскрывались персональные сведения жертв Эпштейна, такие как имена, адреса электронной почты, фотографии и банковские данные. Ранее представители пострадавших подчеркнули, что публикация этих документов нанесла вред примерно 100 людям, чья личная информация оказалась доступна публике.

В министерстве юстиции назвали случившееся результатом «технической или человеческой ошибки» и пообещали пересмотреть внутренние протоколы работы с подобными данными. По словам Клэйтона, удаленные документы будут направлены на повторную проверку и, вероятно, опубликованы повторно после редактирования в течение ближайших 24-36 часов.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) упоминается в материалах по делу Эпштейна. В этих же материалах содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов.