Названы дата и место прощания с актрисой Чиповской

Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.

В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».

Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.



