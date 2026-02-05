  • Новость часаРоссия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
    Киевский режим убивает своих основателей
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    Эксперт назвал достоинства электромотоцикла Aurus Merlon
    Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    Эстония разрешила судну Baltic Spirit с россиянами покинуть порт
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине
    Директор МАГАТЭ назвал заливку бетона на АЭС «Пакш-2» историческим событием
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 14:22 • Новости дня

    Названы дата и место прощания с актрисой Чиповской

    Театр Вахтангова: Дата прощания с актрисой Чиповской пройдет 9 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится в Театре Вахтангова в понедельник, 9 февраля, сообщили в театре.

    В сообщении театра отмечается: «Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Евгеньевной Чиповской пройдёт в Театре Вахтангова в понедельник 9 февраля с 10.00 до 12.00. Двери будут открыты для всех желающих проститься», передает РИА «Новости».

    В четверг заслуженная артистка России Ольга Чиповская, посвятившая более 40 лет служению вахтанговской сцене, ушла из жизни.

    3 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна

    Певица Алла Пугачева упоминалась в документах по делу Эпштейна

    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено упоминание российской певицы Аллы Пугачевой в письме венчурного инвестора.

    Имя певицы Аллы Пугачевой фигурирует в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА «Новости». Документы министерства юстиции США содержат письмо венчурного инвестора Бориса Николича, отправленное Эпштейну в январе 2014 года.

    В нем Николич приводит выдержки из опроса о самых уважаемых людях, отмечая: «Половину из десяти самых уважаемых людей в России составляют женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву и королеву Елизавету II. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых проводился опрос».

    В письме также указано, что самым почитаемым человеком в мире по результатам опроса стал основатель Microsoft Билл Гейтс. В теме письма значится: «Миссия выполнена для некоторых».

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую деятельность. По этим статьям ему грозило до 40 лет лишения свободы и до пяти лет по второй статье. По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих домах в Нью-Йорке и Флориде. Некоторым жертвам он платил наличными сотни долларов и поручал находить новых девушек для подобных встреч. Возраст пострадавших доходил до 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предстоящий допрос Билла и Хиллари Клинтон по этому делу. Между тем после публикации новых документов по делу Эпштейна доверие к кронпринцессе Метте-Марит в Норвегии снизилось у более чем трех четвертей жителей страны.


    Комментарии (22)
    4 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Скончалась актриса Ольга Чиповская

    Актриса Ольга Чиповская скончалась на 68-м году жизни

    Скончалась актриса Ольга Чиповская
    @ t.me/Vakhtangov_theatre

    Tекст: Ольга Иванова

    На 68-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Чиповская, известная своими ролями в спектаклях Театра имени Евгения Вахтангова.

    Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась в возрасте 67 лет, передает ТАСС. О её смерти сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В театре отметили: «Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская».

    Чиповская начала свою театральную карьеру с роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Среди других выдающихся работ актрисы – Адельма в постановке «Принцесса Турандот», Мими в спектакле «Три возраста Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Абигайль в «Стакане воды» и Манюшка в «Зойкиной квартире».

    Особую популярность у зрителей актрисе принесла роль цыганки Хаси в спектакле «Улыбнись нам, Господи», а также образ решительной Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире» и прагматичной Долли де Фриз в постановке «Театр». В 2021 году Ольга Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Виктория Цыганова прокомментировала спад интереса к концертам Аллы Пугачевой после ее возвращения на сцену.

    По мнению певицы, публика помнит высказывания Пугачевой о соотечественниках, что негативно сказывается на ее востребованности не только в России, но и за рубежом, передает «Газета.Ru».

    Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, Пугачеву даже за границей не хотят видеть на мероприятиях и не готовы платить ей крупные гонорары.

    «Не хочу говорить о предателях Родины. Я не плачу гонорары и не хожу на концерты артистов, которые презирают свой собственный народ. Это раздутые и всегда придуманные цены. Я считаю, что на ее концерты вообще никто не будет ходить. Тогда обстановка в нашей стране начнет налаживаться. А предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что это не так. Но это так. Участь предателя страшна. Я рассуждаю и сужу по ее поступкам. Она сказала, что всех нас презирает. Наверное, народ отвечает ей тем же», – сказала Цыганова.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Ком
    3 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»

    Умерла советский диктор Жильцова

    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    @ Виталий Созинов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни.

    «Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».

    Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.

    Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.

    Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 13:59 • Новости дня
    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) упоминается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

    Информация стала известна после изучения документов, которые были опубликованы Минюстом США. Фамилия музыканта появляется в обзоре прессы, подготовленном для Эпштейна в мае 2012 года, передает РИА «Новости».

    В этом обзоре речь шла об участии Макаревича в акциях протеста, проходивших в начале 2010-х годов. Он был отмечен как один из лидеров шествия от Пушкинской площади до Чистых прудов.

    В том же материале упоминался и писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Оба они фигурировали в контексте политической активности и участия в публичных мероприятиях оппозиции.

    Ранее сообщалось, что упоминания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили содержатся в материалах по делу против обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 06:27 • Новости дня
    Стало известно о покупке Долиной квартиры в Юрмале

    Долина в 2010 году купила квартиру в Юрмале в ипотеку

    Стало известно о покупке Долиной квартиры в Юрмале
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Лариса Долина приобрела квартиру в латвийском городе Юрмала в 2010 году в ипотеку, следует из документов.

    Квартира находится рядом с берегом Рижского залива, а ее стоимость теперь превышает 27,4 млн рублей, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-сервисов недвижимости, в доме, где располагается квартира Долиной, на данный момент продаются несколько квартир различной площади. Их стоимость составляет от 220 тыс. евро до 275 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году после попадания Долиной в санкционный список Евросоюза, ее активы в Латвии были заморожены. Квартира певицы стала недоступной для распоряжения. Адвокат Александр Бенхин рассказал, что Долина может потерять две квартиры в юрмальском районе Дзинтари в Латвии.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из писем к Джеффри Эпштейну упоминается о встрече с будущим участником группы «Иванушки International» на Украине.

    Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» был упомянут в личной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна. В письме, адресованном Эпштейну, женщина просила помочь ей попасть на показы Парижской недели моды, рассказывая детали из своего детства, пишет РИА «Новости».

    В сообщении она поделилась воспоминанием, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По ее словам, тогда один из участников показа, которого она описала как «милого модельного парня», пошутил, что «женится на ней, когда она вырастет».

    Женщина отметила, что этот человек впоследствии стал известным поп-певцом в российской группе «Иванушки International». Это письмо было направлено Эпштейну в 2012 году.

    Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации всех материалов по делу Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна также упоминается лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ). В этих же документах обнаружено имя российской певицы Аллы Пугачевой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила высказывания президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна. Она отметила, что изучение документов вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых преступлений.

    Комментарии (4)
    3 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    Долина отменила два концерта

    Долина отменила концерты в Обнинске и Брянске

    Долина отменила два концерта
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерты Ларисы Долиной, которые должны были пройти в Обнинске и Брянске 8 и 9 марта, перенесли на ноябрь 2026 года.

    Представители концертных площадок сообщили, что в Обнинске выступление состоится 15 ноября, а в Брянске – 14 или 15 ноября, передает ТАСС. Билеты можно сдать организаторам.

    Директор Долиной Сергей Пудовкин объяснил, что перенос связан с изменением графика артистки. «Концерт в Обнинске будет перенесен. Это технический вопрос, связанный с изменением графика артистки [Ларисы Долиной]. Концерт в Брянске также будет перенесен. Даты переносов уже согласованы, это 14, 15 ноября. Вся точная информация скоро будет на официальных сайтах площадок», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что на концерт в Обнинске было выкуплено около 20% билетов из 595 возможных, а в Брянске – 15% из 807 мест.

    Ранее Долина с трудом сдержала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово.

    Концерт Долиной, который планировался на 6 марта в Московском международном доме музыки, отменили.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    С Собчак и Гузеевой захотели взыскать долги обанкротившегося застройщика
    С Собчак и Гузеевой захотели взыскать долги обанкротившегося застройщика
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телеведущих Ксения Собчак и Лариса Гузеева могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за долги девелопера Сергея Домогацкого, сообщили СМИ.

    Домогацкий, рекламировавший элитные виллы на Бали с помощью звезд, признан банкротом после иска от одного из покупателей, который не получил обещанный дом за более чем четыре млн рублей. Суд объединил это дело с тремя аналогичными, и общая сумма ущерба составила около 500 млн рублей, передает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Арбитраж постановил реструктурировать долг бизнесмена. Так как взыскать средства с Домогацкого становится сложно, пострадавшие покупатели переадресовали свои претензии знаменитостям, публично рекламировавшим его объект. Гузееву и Собчак обвиняют в том, что они не обозначили свои публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) как коммерческую рекламу.

    Покупатели считают их соучастницами схемы и намерены добиваться компенсации ущерба за счет телеведущих. Если знаменитости не смогут доказать отсутствие деловых связей с компанией Домогацкого, они могут быть обязаны выплатить долги вместо застройщика.

    Ранее сообщалось, что блогер Сергей Домогацкий по решению суда должен выплатить 49 млн рублей в пользу обанкротившегося ООО «УК Экокомплект» за недействительные сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратуру попросили проверить Ксению Собчак, Ларису Гузееву и Лолиту Милявскую на предмет возможной скрытой рекламы Сергея Домогацкого, собравшего деньги с 75 пострадавших и не выполнившего обязательства в России и Индонезии.

    Отдельно на Гузееву подали заявление о мошенничестве после покупки виллы на Бали за 200 тыс. долларов, которую заявительница не получила. В 2022 году женщина купила виллу у Домогацкого, впечатлившись рекламой актрисы, и перечислила 200 тыс. долларов, однако объект недвижимости ей не передали.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Актриса Артамонова стала фигуранткой уголовного дела о драке на парковке

    Актрису Анну Артамонову обвинили в нападении с ножом на парковке в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актрису московского театра Et Cetera Анну Артамонову обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью после инцидента с ножом на парковке.

    Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова стала фигуранткой уголовного дела после потасовки на парковке, сообщает РИА «Новости». По словам Артамоновой, конфликт произошел из-за парковочного места с тремя неизвестными мужчинами, которые напали на ее сына и его друга.

    «Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне», – рассказала актриса.

    В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что 2 февраля на Малой Ботанической улице произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников получил телесные повреждения, а родственница пострадавшего 1980 года рождения нанесла ножевое ранение другому участнику конфликта. Всех участников доставили в отдел полиции.

    В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Вопрос о привлечении к ответственности других участников конфликта будет решен после проведения экспертизы, которая определит тяжесть вреда здоровью молодого человека.

    45-летняя Артамонова окончила Нижегородское театральное училище в 1999 году, режиссерский факультет ВГИКа в 2010-м и Академию Михалкова в 2023-м. В разные годы она работала в Нижегородском театре «Комедiя», а с 2005 года – в театре Et Cetera, также снимается в кино и занимается режиссурой.

    Наиболее известные фильмы и сериалы с ее участием: «Штрафбат», «Любовники», «Девушка из прошлого», «С небес на землю», «Развод с препятствиями», «Три лодки судьбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция в Москве задержала актера фильма «Подольские курсанты» Андрея Гариста после того, как он избил девушку во время конфликта в квартире.

    До этого гособвинение запросило для актрисы Аглаи Тарасовой три года шесть месяцев условно по делу о контрабанде наркотиков.

    А Нагатинский суд Москвы в октябре назначил актеру Якову Левде наказание в виде трех лет лишения свободы за избиение матери.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 15:09 • Новости дня
    Риелтор оценила будущие траты Долиной на жилье

    Риелтор Юсова: Долиной придется накопить 300 млн рублей на новое жилье в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ларисе Долиной потребуется накопить от 250 до 300 млн рублей для покупки нового жилья в Москве, рассказала риелтор Юлия Юсова.

    По словам эксперта, именно столько сейчас стоят элитные квартиры в столице с площадью более 150 кв.м, качественной отделкой, современной инфраструктурой, подземным паркингом и охраной, передает «Газета.Ru».

    Юсова отметила, что найти вариант дешевле практически невозможно, если артистка рассчитывает приобрести жилье, аналогичное проданному ранее в Хамовниках. Напомним, прежняя квартира Ларисы Долиной была реализована за 112 млн рублей.

    В настоящее время певица арендует квартиру и, по ее словам, не может позволить себе покупку жилища. Юлия Юсова уточнила, что артистка платит не менее 300 тыс. рублей ежемесячно за аренду, но это не премиальный вариант, а жилье с устаревшей отделкой.

    Эксперт пояснила, что жилье комфорт-класса более высокого уровня с площадью 160–250 кв.м предлагается в аренду уже за 550–700 тыс. рублей в месяц. Такие объекты расположены в современных жилых комплексах или кирпичных домах и отличаются развитой инфраструктурой, охраной и подземным паркингом.

    Ранее Долина сообщила, что арендует квартиру на длительный срок и пока не может позволить себе купить собственное жилье.

    В январе квартира Долиной в Хамовниках официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Кипелов продолжил концерт в Белгороде после отключения электричества

    Рок-музыкант Кипелов продолжил концерт без электричества в Белгороде

    Кипелов продолжил концерт в Белгороде после отключения электричества
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время отключения электричества в белгородском ДК «Энергомаш» рок-музыкант Валерий Кипелов продолжил выступление под акустику при поддержке зрителей.

    Во время выступления Валерия Кипелова в белгородском ДК «Энергомаш» произошел блэкаут, но музыкант не стал покидать сцену и исполнил песни без музыкального сопровождения, передает Ura.Ru.

    По словам очевидцев, концерт продолжался с включенными фонариками и под акустику, а зрители в зале подпевали музыканту.

    Валерий Кипелов выразил благодарность поклонникам и зрителям Белгорода за «единение».

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы были отключены от электроснабжения, началось подключение к резервным источникам.

    Гладков позже сообщил, что в Белгороде постепенно восстанавливают энергообеспечение.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 11:16 • Новости дня
    Раскрыты новые подробности о деле Долиной

    Осужденный за обман Долиной совершил преступление после освобождения из колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фигурант дела о хищении средств певицы Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев участвовал в афере с ее квартирой после выхода на свободу, а не находясь в заключении, сообщили во ФСИН.

    Леонтьев участвовал в мошеннических действиях уже после своего освобождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    В период совершения преступления он не находился в местах лишения свободы.

    Служба исполнения наказаний уточнила, что мужчина присоединился к афере после выхода из колонии в Марий Эл. Там он отбывал срок за совершение совершенно иного правонарушения.

    Напомним, Дмитрия Леонтьева приговорили к семи годам колонии особого режима и штрафу 900 тыс. рублей по делу об афере с квартирой певицы.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Бондарчук рассказал о работе над ролью Карабаса-Барабаса в новом «Буратино»

    Tекст: Вера Басилая

    Актер и режиссер Федор Бондарчук в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» рассказал, что в новой экранизации «Буратино» показал Карабаса-Барабаса как несостоявшегося артиста с глубокими душевными травмами.

    Федор Бондарчук рассказал о работе над образом Карабаса-Барабаса в новой экранизации сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

    По словам актера и режиссера, его герой – это несостоявшийся артист с серьезными внутренними переживаниями. Бондарчук отметил, что при создании роли учитывал черты режиссера Всеволода Мейерхольда как возможного прототипа персонажа, сообщает «Газета.Ru».

    В интервью для шоу «Дайте сказать!» Бондарчук подчеркнул, что сцену, в которой Карабас-Барабаса закидывают помидорами, он сыграл для взрослых с «травмами».

    «И если зрителю становится его немного жалко – значит, у меня все получилось», – отметил он.

    Кроме того, Бондарчук в выпуске программы объяснил, что успех российских фильмов в новогодние праздники обусловлен продуманной стратегией кинематографистов. По его словам, одновременный выпуск трех сказочных фильмов был осознанным шагом прокатчиков.

    Выпуск шоу с участием Федора Бондарчука уже стал доступен на Rutube и «ВКонтакте».

    Российский фильм «Буратино» за первую неделю проката стал лидером кинопроката, собрав более 1,5 млрд рублей и почти 3 млн зрителей.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 09:26 • Новости дня
    Законодатели США потребовали вызвать Гейтса на допрос по делу Эпштейна

    Politico: Конгресс США потребовал допросить Гейтса по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    После публикации новых материалов по делу Джеффри Эпштейна американские законодатели обеих партий настаивают на допросе Билла Гейтса по поводу его общения с покойным финансистом.

    Билла Гейтса могут вызвать на допрос в Конгрессе США по делу Джеффри Эпштейна, передает Politico.

    Как сообщил председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер, к нему обращались члены обеих партий с просьбой организовать допрос миллиардера и основателя Microsoft. Комер заявил, что вызов Гейтса «вполне вероятен», передает РИА «Новости».

    Ранее конгрессвумен-республиканец Нэнси Мейс направила официальное письмо с требованием пригласить Гейтса для дачи показаний. По данным газеты, двухпартийная группа законодателей настаивает на необходимости задать вопросы Гейтсу в рамках расследования.

    Интерес к фигуре миллиардера усилился после публикации архивных документов по делу Эпштейна. В этих материалах, обнародованных минюстом США, обнаружена частная переписка, где содержатся сведения о попытках Гейтса скрыть свои интимные связи с русскими девушками и упоминания о тайном лечении последствий этих контактов с помощью медицинских препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелинда Гейтс прокомментировала связь своего бывшего мужа с Джеффри Эпштейном.

    Файлы Эпштейна указывали на попытки Билла Гейтса тайно давать жене лекарства от заболеваний, передающихся половым путем. При жтом представитель Билла Гейтса выступил с опровержением сообщений о заболевании миллиардера на вилле американского финансиста.

    Комментарии (0)
    Киевская ТЭЦ-4 полностью разрушена
    ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink
    Автомобиль кортежа Мерца попал в аварию возле аэропорта Эр-Рияда
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    Верховный муфтий России призвал избегать показного намаза на публике
    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Киевский режим убивает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

