Суд взыскал с блогера Домогацкого 49 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражный суд Москвы взыскал с Сергея Домогацкого 49,1 млн рублей в конкурсную массу ООО «УК Экокомплект», передает ТАСС. Суд признал недействительными переводы денежных средств, совершенные в пользу блогера, и поддержал позицию конкурсного управляющего и кредиторов.

По данным суда, с 2021 по 2023 год компания перечислила Домогацкому 49 млн рублей по лицензионным и агентским договорам. Платежи были совершены в установленный законом «период подозрительности» и привели к уменьшению конкурсной массы. В судебном решении отмечено отсутствие доказательств равноценного встречного предоставления со стороны Домогацкого.

Арбитраж пришел к выводу о фактической аффилированности блогера с должником и его осведомленности о тяжелом финансовом положении компании. На заседание суда Домогацкий не явился и возражений по существу заявленных требований не представил. Сейчас, по словам адвоката потерпевших, Домогацкий находится в Аргентине.

В отношении Домогацкого было подано заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Потерпевшие вложились в виллы на Бали, которые продавал блогер. Домогацкий публично представлял себя как основателя и ключевое лицо проектов по строительству домов фахверкового типа, владеет товарными знаками и патентами, используемыми компанией, и вел коммуникацию с клиентами через интернет и соцсети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратуру попросили проверить Ксению Собчак, Ларису Гузееву и Лолиту Милявскую на предмет возможной скрытой рекламы Сергея Домогацкого, собравшего деньги с 75 пострадавших и не выполнившего обязательства в России и Индонезии.

Отдельно на Гузееву подали заявление о мошенничестве после покупки виллы на Бали за 200 тыс. долларов, которую заявительница не получила. В 2022 году женщина купила виллу у Домогацкого, впечатлившись рекламой актрисы, и перечислила 200 тыс. долларов, однако объект недвижимости ей не передали.



