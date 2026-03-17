Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Бойца ММА Исмаилова наказали за спарринг с памятником в Москве
Бойцу смешанных единоборств Зауру Исмаилову, устроившему тренировку на памятнике ветеранам спасательного ведомства в районе Фили-Давыдково, назначено наказание в виде принудительных работ, сообщили в Дорогомиловском суде города.
Исмаилова признали виновным в вандализме, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ему назначили полтора года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
По данным прокуратуры, 5 декабря 2025 года обвиняемый использовал монумент на Аллее в честь 85-летия гражданской обороны как спортивный инвентарь. Видео с «тренировкой» он разместил в социальной сети, что вызвало широкий общественный резонанс. Исмаилов полностью признал вину и раскаялся.
Сам Исмаилов объяснял свои тренировки у мемориала шестилетней привычкой. Следственный комитет задержал спортсмена по делу об осквернении памятника ветеранам МЧС.