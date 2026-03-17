Бойца ММА Исмаилова наказали за спарринг с памятником в Москве

«Коммерсантъ FM»: Эксперты заявили о начале блокировки Telegram

Tекст: Елизавета Шишкова

Блокировка Telegram уже фактически началась, передает «Коммерсантъ FM». За последние два дня сервис получил более 18 тыс. жалоб на сбои, по данным портала «Сбой.РФ».

Техно-эксперт и автор интернет-издания kod.ru Владислав Войтенко заявил: «Последние сутки Telegram при подключении через домашних провайдеров фактически не работает, если речь идет о российских IP-адресах. Сообщения не отправляются, полученные – не подгружаются». Он добавил, что мобильный интернет практически перестал обеспечивать доступ к сервису.

Официально Telegram пока не заблокирован в России, но с 2025 года в мессенджере отключили звонки, а в начале года появились проблемы с загрузкой медиафайлов. В феврале Роскомнадзор подтвердил частичное замедление Telegram, и с того времени ситуация только ухудшалась. Эксперты не исключают, что нынешние трудности могут быть предвестниками полной блокировки.

По данным РБК, в начале апреля Telegram могут полностью заблокировать, если компания не выполнит требования по удалению запрещенного контента и хранению данных российских пользователей на территории страны. В Госдуме заявляют, что после блокировки мессенджер перестанет работать даже через VPN.

Айти-специалист и автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин объяснил, что из-за перегрузки каналов связи даже отправка изображений становится невозможной, а задержки возникают и для тех, кто не использует VPN.

Президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин подтвердил наличие проблем у пользователей и отметил, что степень доступности Telegram зависит от сети, региона и конкретного места. В некоторых регионах продолжают работать ограниченные «белые списки» сайтов, что дополнительно затрудняет доступ к мессенджеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители крупных российских городов столкнулись с неполадками в работе Telegram.

Накануне сообщалось, что за последние сутки россияне отправили более 8,7 тыс. жалоб на плохую работу Telegram по данным Detector404.

Между тем Таганский суд назначил Telegram административный штраф в размере 35 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

При этом аудитория национального мессенджера Max достигла 100 млн пользователей, а суточная аудитория сервиса составила 70 млн человек.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!