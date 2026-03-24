Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.2 комментария
Диспетчер кричал пожарным остановиться перед столкновением с самолетом в Нью-Йорке
Запись переговоров раскрыла попытки диспетчера предотвратить столкновение самолета с машиной
Пассажирский самолет Air Canada протаранил пожарную машину на взлетной полосе аэропорта Ла-Гуардия, несмотря на отчаянные предупреждения диспетчера, который кричал пожарным.
Аудиозаписи инцидента в аэропорту Ла-Гуардия свидетельствуют о панике диспетчера, который пытался предотвратить аварию, передает Sky News.
Сначала он разрешил пожарной машине пересечь полосу, но затем резко изменил команду.
«Остановитесь там, пожалуйста... стоп, стоп, стоп, грузовик один, стоп», – умолял сотрудник вышки, когда понял неизбежность столкновения. Однако сообщение осталось без ответа, и нос самолета врезался в автомобиль, перевернув его.
В результате удара погибли оба пилота регионального реактивного самолета Air Canada. Бортпроводница была найдена пристегнутой в кресле снаружи лайнера, она выжила. В больницы с травмами доставили 41 человека.
Спустя 20 минут после катастрофы диспетчер признал свою ошибку, заявив коллегам, что «все испортил».
В момент трагедии аэропорт работал в условиях повышенной нагрузки из-за другой чрезвычайной ситуации.
Глава портового управления Нью-Йорка Кэтрин Гарсиа заявила о госпитализации более 40 пострадавших.