При столкновении самолета с машиной в аэропорту Нью-Йорка пострадал 41 человек
Два пилота погибли и более сорока человек пострадали после столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардиа, сообщила глава портового управления Нью-Йорка Кэтрин Гарсиа.
Кэтрин Гарсиа сообщила о госпитализации 41 человека после инцидента в Ла-Гуардиа, передает РИА «Новости». По ее словам, состояние некоторых пострадавших оценивается как серьезное.
«Это предварительная информация, она может измениться, но насколько нам известно, примерно 41 человек был доставлен в больницы», – сказала она.
Гарсиа навестила двух раненых полицейских из пожарной машины и заверила, что их жизням ничего не угрожает. Чиновница также официально подтвердила гибель двух пилотов воздушного судна. При этом 32 пострадавших уже выписаны из медучреждений.
Борт Jazz Airlines, летевший из Монреаля, столкнулся с техникой на полосе. В самолете находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC сообщил о гибели обоих пилотов самолета Air Canada Express.
Авиадиспетчер разрешил пожарной машине выезд на полосу движения лайнера.