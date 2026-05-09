Tекст: Вера Басилая

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнюю встречу политика с премьер-министром Канады Марком Карни в Торонто, передают «Вести». Глава РФПИ опубликовал свое мнение в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

«Автор выдумки о Russiagate президент Обама впадает в панику и выходит из тени, надеясь, что международная огласка обеспечит ему дополнительную защиту», – написал Дмитриев.

Он уверен, что экс-глава Белого дома намеренно привлекает к себе внимание ради собственной безопасности.

Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве в выборы.