Bloomberg сообщил о расследовании инсайдерской торговли на заявлениях по Ирану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Возможная инсайдерская торговля на заявлениях по Ирану вызывает обеспокоенность регулирующих органов США, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что резкие движения на нефтяных и фондовых рынках происходили вскоре после публикаций президента США Дональда Трампа о событиях на Ближнем Востоке.

Так, 7 апреля трейдеры за две минуты переместили контракты на свыше 15 млн баррелей нефти на сумму около 1,7 млрд долларов. Спустя несколько часов Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня в Иране, после чего стоимость нефти WTI снизилась более чем на 15%, а акции выросли более чем на 2,5%.

Похожая ситуация наблюдалась 23 марта: за 16 минут до сообщения Трампа о переносе ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, трейдеры продали контракты на минимум 6 млн баррелей нефти и совершили около 6 тыс. сделок с фьючерсами на сумму более 2 млрд долларов. После публикации нефть Brent подешевела на 15%, американские акции выросли почти на 4%.

Влиятельные демократы в Конгрессе сочли такие сделки слишком удачными, чтобы объяснить их случайностью или исключительно навыками участников рынка. Это привело к началу расследования Комиссией по торговле товарными фьючерсами США на предмет возможной инсайдерской торговли.

Bloomberg уточняет, что пока нет доказательств получения прибыли сотрудниками Белого дома. Однако им уже поступили предупреждения о недопустимости использования служебной информации для совершения сделок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разослала сотрудникам письмо с запретом на использование секретной информации для торговли на биржах.