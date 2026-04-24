«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Bloomberg сообщил о расследовании инсайдерской торговли на заявлениях по Ирану
Некоторые резкие колебания нефтяных и фондовых рынков, вызванные войной на Ближнем Востоке, но произошедшие в строго определенные моменты, говорят о возможной инсайдерской торговле на заявлениях по иранской тематике, пишет агентство Bloomberg, проанализировавшее данные бирж.
Возможная инсайдерская торговля на заявлениях по Ирану вызывает обеспокоенность регулирующих органов США, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что резкие движения на нефтяных и фондовых рынках происходили вскоре после публикаций президента США Дональда Трампа о событиях на Ближнем Востоке.
Так, 7 апреля трейдеры за две минуты переместили контракты на свыше 15 млн баррелей нефти на сумму около 1,7 млрд долларов. Спустя несколько часов Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня в Иране, после чего стоимость нефти WTI снизилась более чем на 15%, а акции выросли более чем на 2,5%.
Похожая ситуация наблюдалась 23 марта: за 16 минут до сообщения Трампа о переносе ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, трейдеры продали контракты на минимум 6 млн баррелей нефти и совершили около 6 тыс. сделок с фьючерсами на сумму более 2 млрд долларов. После публикации нефть Brent подешевела на 15%, американские акции выросли почти на 4%.
Влиятельные демократы в Конгрессе сочли такие сделки слишком удачными, чтобы объяснить их случайностью или исключительно навыками участников рынка. Это привело к началу расследования Комиссией по торговле товарными фьючерсами США на предмет возможной инсайдерской торговли.
Bloomberg уточняет, что пока нет доказательств получения прибыли сотрудниками Белого дома. Однако им уже поступили предупреждения о недопустимости использования служебной информации для совершения сделок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разослала сотрудникам письмо с запретом на использование секретной информации для торговли на биржах. Власти Ирана обвинили Дональда Трампа в намеренных манипуляциях нефтяными рынками. Ранее неизвестные инсайдеры заработали более миллиона долларов на точных ставках перед началом бомбардировок Тегерана.