Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждёт неопределённость, но это не повод складывать руки.
Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике
Россия и Индонезия согласовали расширение стратегического сотрудничества, уделив особое внимание долгосрочным проектам в энергетике и нефтегазовой сфере, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая.
Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил о достигнутых договоренностях после встречи президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто. По словам Виджаи, переговоры лидеров в Москве длились около пяти часов и завершились конкретными договоренностями по ключевым направлениям, передает РИА «Новости».
По его словам, была достигнута договоренность о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики и минеральных ресурсов, в частности, в обеспечении энергетической безопасности в нефтегазовом секторе и развитии переработки.
Он отметил, что Россия рассматривается Джакартой как один из ключевых партнеров с учетом глобального веса страны и ее ресурсной базы. Виджая подчеркнул, что Джакарта признает стратегическое положение России в мире, включая роль постоянного члена Совбеза ООН и одного из основателей БРИКС.
Сотрудничество между Россией и Индонезией, по словам Виджаи, не ограничится только энергетическим сектором. Стороны подтвердили намерение развивать взаимодействие в сферах образования, науки, технологий, сельского хозяйства и инвестиций.
Президент Владимир Путин отметил, что Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот по итогам 2026 года показал рост.
Владимир Путин назвал энергетику перспективным направлением для двустороннего взаимодействия.
Россия получила официальный запрос от Джакарты на поставку нефтепродуктов.