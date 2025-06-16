  • Новость часаРоссийские военные сообщили об обвале участка фронта ВСУ после освобождения Ульяновки
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    16 июня 2025, 09:11 • Новости дня

    Казахстан выразил надежду на получение экспортного кредита от России на АЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования и строительства первой атомной электростанции, завершение которой ожидается к 2035–2036 году, сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана.

    Российская Федерация предоставит Казахстану экспортный кредит на льготных условиях для первой атомной электростанции. Представители отметили, что параметры кредита сейчас обсуждаются, а средства направят на закупку долгосрочного оборудования, включая реактор и парогенераторы, а также на строительные работы, передает ТАСС.

    В проекте предполагается максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и местный персонал с необходимой аттестацией. Привозить ресурсы и работников из России признано экономически нецелесообразным, если в Казахстане есть аналогичные специалисты и материалы по более выгодной цене.

    Строительство первой атомной электростанции Казахстана планируется завершить в 2035–2036 году. Российская компания Росатом, выбранная лидером консорциума, подтвердила эти сроки. Решение о выборе Росатома окончательное, оно было принято экспертами отрасли, профильным агентством и межведомственной комиссией на основе независимой оценки Assystem.

    Казахстан и Россия имеют долгую историю сотрудничества в атомной энергетике. В агентстве подчеркивают, что выбор Росатома отражает интересы энергетической безопасности и развития страны, не связан с политическими причинами.

    Ранее сообщалось, что лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане по итогам отбора стала российская компания Росатом, предложившая наилучшие условия, сообщило агентство по атомной энергии республики.

    В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции и разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.

    14 июня 2025, 11:21 • Новости дня
    Росатом выбрали лидером консорциума по строительству АЭС Казахстана

    Tекст: Вера Басилая

    Лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане по итогам отбора стала российская компания «Росатом», предложившая наилучшие условия, сообщило агентство по атомной энергии республики.

    Российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Казахстане, передает ТАСС.

    По информации агентства по атомной энергии республики, межведомственная комиссия назвала предложение Росатома оптимальным и самым выгодным из всех поступивших вариантов. В сообщении отмечается, что компания определена лидером консорциума благодаря лучшим условиям.

    В агентстве уточнили, что по предложению Росатома начата проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования на строительство со стороны России.

    В шорт-листе претендентов на возведение станции второе место заняла китайская CNNC, третье – французская EDF и южнокорейская KHNP.

    Работа с зарубежными партнерами по формированию эффективного международного консорциума для проекта АЭС будет продолжена, отметили в агентстве.

    В Казахстане 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции. Проект поддержки атомной электростанции одобрили 71,12% избирателей.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции. Токаев также поручил разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.

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    13 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Воробьев: Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Брошенная в аэропорту Антальи девочка обрела семью в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семимесячная девочка, оставленная матерью в аэропорту Антальи, обрела приемную семью в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что девочка по имени Николь, которую мать оставила в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, была найдена и передана врачам. После этого она находилась в турецкой больнице и доме ребенка, пока российские и турецкие ведомства договаривались о возвращении.

    Губернатор отметил, что недавно Николь приехала в Подмосковье вместе с приемной мамой Марией в Павловский Посад, где ее приняли в опытную семью Макаровых. У этой семьи уже есть еще один приемный ребенок. Губернатор выразил благодарность всем ведомствам, которые помогли вернуть девочку на родину.

    Кроме того, он напомнил, что в Московской области отказались от системы детских домов, а все дети-сироты воспитываются в приемных или гостевых семьях. Воробьев подчеркнул, что для желающих усыновить ребенка действует онлайн-запись на подготовительные курсы через региональный портал госуслуг.

    По словам губернатора, в Подмосковье насчитывается порядка 500 гостевых семей и более 15 тыс. приемных родителей, которые заботятся о более чем 21 тыс. детей-сирот. Воробьев выразил уверенность, что теперь у Николь все будет хорошо.

    Накануне девочка, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, вернулась в Россию после оформления российского гражданства и свидетельства о рождении.

    Напомним, россиянка родила ребенка в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений. Уголовный суд Антальи приговорил ее к 15 годам тюрьмы за оставление младенца в аэропорту.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    13 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным
    @ Noam Revkin Fenton-JINIPIX/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили о планах новых контактов на фоне обострения отношений с Тегераном, включая разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время Нетаньяху намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Британии.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

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    13 июня 2025, 21:00 • Новости дня
    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану

    Депутат Госдумы Журавлев заявил, что поставки ПВО важнее отправки солдат в Иран

    В Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, отдавая приоритет поставкам систем ПВО, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

    По словам депутата, Россия не должна немедленно отправлять солдат в Иран даже в условиях стратегического партнерства, передает

    «Газета.Ru».

    По его мнению, судьба конфликтов в регионе сейчас решается не на земле, а военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном уже находится на высоком уровне.

    Депутат подчеркнул, что Россия поставляет Ирану современные системы ПВО, которые, как он считает, сейчас значительно важнее для Тегерана, чем возможное участие российских военнослужащих. Он отметил, что армия Ирана насчитывает почти миллион человек и обладает собственными современными военными технологиями, в развитии которых Россия оказывает помощь.

    Журавлев выразил уверенность, что связи Москвы и Тегерана могут стать еще более тесными, в том числе в военной сфере, если возникнет необходимость. Он также заявил, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне.

    Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

    Россия осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нападением на Иран взвинтил ставки на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Захарова назвала молдавского политолога нацистом за слова о русскоязычных молдаванах
    Захарова назвала молдавского политолога нацистом за слова о русскоязычных молдаванах
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова молдавского политолога Анатаола Цэрану, заявившего в эфире ТВ о «некачественной этнической части» общества.

    Цэрану, рассуждая о русскоязычных молдаванах, заявил, что они реже проявляют критическое мышление, и охарактеризовал это как «тревожный симптом» существования «некачественной этнической части» общества, сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что подобные публичные заявления, которые ставят под сомнение «качественность» людей по этническому признаку, являются саморазоблачением нацизма. По словам Захаровой, «нацист, публично заявляющий по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице».

    Дипломат напомнила, что такие высказывания в Молдавии остаются без реакции правоохранительных органов, несмотря на наличие соответствующей статьи в местном Уголовном кодексе. Захарова также отметила, что подобные проявления неонацизма и сегрегации становятся все более частым явлением в современной Молдавии. Она провела параллели между риторикой молдавских политологов и пропагандой времен Второй мировой войны.

    В сентябре русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия властей Кишинева начала разлагать молдаван.

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    13 июня 2025, 10:20 • Новости дня
    В курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ

    Саперы нашли в курском приграничье напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ

    В курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории приграничных с Украиной районов Курской области были обнаружены самодельные противопехотные мины необычной конструкции, замаскированные под сено.

    Об обнаружении самодельных мин сообщил командир саперного отделения с позывным Топор, передает ТАСС. По его словам, на территории курского приграничья специалисты нашли противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, имеющие две чеки и внешне напоминающие зажигалку, спрятанную под сеном. Такие устройства сложно заметить без металлоискателя, поскольку они хорошо замаскированы и разбрасываются ВСУ в труднодоступных местах.

    Топор подчеркнул, что подобные самодельные взрывные устройства предназначены для террора солдат и мирного населения, так как они очень малы и практически незаметны. «Мы сейчас находимся в курском приграничье, где нашли самодельные противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, с двумя чеками. Выглядит как зажигалка, замаскированная под сеном», – рассказал сапер.

    Кроме того, саперы обнаружили в районе заминированный самокат с видимыми проводами. Все найденные устройства были уничтожены специалистами.

    Во вторник в Кореневском районе Курской области двое молодых комбайнеров во время работы в поле получили серьезные травмы из-за взрыва мины.

    На освобожденной территории Курской области были найдены противотанковые мины М6, изготовленные в 1944 году в США. Кроме того, российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток».

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    14 июня 2025, 05:21 • Новости дня
    Шохин заявил о «желтом свете» желающему вернуться в Россию иностранному бизнесу

    Шохин: У бизнеса есть ощущение, что надо быть на старте в первых рядах

    Tекст: Ирма Каплан

    Иностранный бизнес в ожидании возобновления сотрудничества с российскими партнерами надеется на скорый, если не зеленый, то желтый сигнал светофора, рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Иностранный бизнес, который работает в России, и, так сказать, готов возобновить работу с Россией, у него есть ощущение того, что скоро, как говорится, если не зеленый свет, то желтый свет зажжется и надо быть на старте в первых рядах», –  сказал Шохин ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Тематические зоны ПМЭФ представлены «Территорией инноваций» и пространством национальных брендов «Покупай российское!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возвращение западных компаний на российский рынок теперь возможно только после подтверждения их надежности и готовности к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возвращающиеся западные компании не получат привилегий и преференций, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел».

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым все же может быть разрешено вернуться на российский рынок.

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    13 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, Украина при этом не отдала ни одного тела, сообщил источник.

    Россия в пятницу передала Украине 1,2 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, украинская сторона в ответ не передала российской стороне ни одного тела. Он также заявил, что Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности.

    Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины и получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решился забрать тела украинских военных под давлением общественности и из-за ухудшения настроений в стране.

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    13 июня 2025, 12:25 • Новости дня
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России резко осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осудило силовую акцию Израиля как нарушение Устава ООН и международного права.

    «Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права в ночь на 13 июня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что «неспровоцированные военные удары по суверенному государству – члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы».

    Дипломаты обратили внимание на особый цинизм атаки, совершенной во время сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне нового раунда непрямых контактов между Тегераном и Вашингтоном. МИД отметил, что действия Израиля подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы.

    В заявлении сказано, что ответственность за последствия провокации будет лежать на израильском руководстве. Министерство призвало стороны проявить сдержанность и подчеркнуло отсутствие военного решения по иранской ядерной программе, выразив надежду на политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов, власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 11:25 • Новости дня
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президент Владимир Путин получает доклады о развитии ситуации в режиме реального времени по линиям Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. По его словам, глава государства держит происходящее под постоянным контролем.

    Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что МИД по поручению Путина в ближайшее время опубликует развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном. Этот документ будет также направлен в Организацию Объединенных Наций.

    Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана, предупредив о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.

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    13 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив обеспокоенность ситуацией и призвав к деэскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Путин в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования из-за многочисленных жертв среди мирного населения после израильских ударов. Российская сторона подчеркнула поддержку мирного урегулирования иранской ядерной программы и готовность содействовать поиску компромиссных решений, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе разговора с Нетаньяху Путин подчеркнул, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами.

    Президент России также заявил о готовности Москвы выступить посредником с целью не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

    Собеседники договорились, что Россия продолжит поддерживать тесный контакт с руководством как Ирана, так и Израиля для урегулирования сложившейся ситуации.

    В Кремле подчеркнули, что нынешнее положение дел несет потенциальные угрозы для всего региона Ближнего Востока.

    Ранее Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля и призвало к сдержанности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта в регионе.

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    14 июня 2025, 07:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны сообщило о 66 уничтоженных за ночь над регионами России БПЛА

    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 66 дронов ВСУ в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы, сообщили в Миноборны.

    «В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов уничтожены над территорией Воронежской области, еще десять – над Белгородской областью, восемь БПЛА – над Ставропольским краем, шесть беспилотников – над Республикой Крым, один дрон уничтожен над Самарской областью и 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Также стало известно о том, что житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля  многоквартирного дома.


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    14 июня 2025, 06:59 • Новости дня
    Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска заработали в штатном режиме

    Росавиация сняла ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска

    Аэропорты Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска заработали в штатном режиме
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска сняты, воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «В аэропортах Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», –  сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу четыре аэропорта вводили временные ограничения полетов. Среди них аэропорты Самары и Ульяновска, саратовский аэропорт Гагарин и аэропорт Тамбова.

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    14 июня 2025, 01:19 • Новости дня
    Марочко сообщил о продвижении ВС России к Северску с нескольких направлений

    Марочко рассказал о работе военнослужащих России направлению Северска в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения начали активное продвижение в районе Верхнекаменского и других участков, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О продвижении российских войск к Северску ДНР сразу с нескольких направлений заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие работают по направлению данного населенного пункта (Северска). Сейчас идет основное продвижение в районе Верхнекаменского, но также наши войска действуют и на других участках», – сказал он.

    Марочко добавил, что украинские войска «очень хорошо» укрепили населенный пункт, и российским подразделениям «нужны серьезные силы и средства», чтобы охватить ВСУ в Северске или выбить из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко 11 июня сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.

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    14 июня 2025, 06:07 • Новости дня
    Bloomberg узнало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть

    Bloomberg: США против стремления G7 снизить потолок цен на нефть России

    Tекст: Ирма Каплан

    США выступают против снижения потолка цен на продажу российской нефти, которая в настоящее время установлена на уровне 60 долларов баррель, и не отступают от этой позиции, передает Bloomberg.

    Европейский союз и Великобритания стремятся снизить потолок цен до 45 долларов за баррель, чтобы оказать давление на доходы России от продажи нефти.

    «Пока нет никаких сдвигов с позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G-7 в начале этого года, заявили источники», – передает агентство.

    Европейский союз включил более низкий потолок цен в свой последний пакет санкций против Москвы.

    ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снижения лимита без США, сказал один из источников. Большая часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому действия в одиночку могут иметь определенный эффект. Но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, поскольку оно могло бы полагаться на принудительные меры со стороны США, отметило Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в случае выполнении угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке, через которые транспортируется нефть, цены на черное золото взлетят до 110-130 долларов за баррель, считает сенатор Алексей Пушков.

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