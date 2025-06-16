Казахстан выразил надежду на получение экспортного кредита от России на АЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Российская Федерация предоставит Казахстану экспортный кредит на льготных условиях для первой атомной электростанции. Представители отметили, что параметры кредита сейчас обсуждаются, а средства направят на закупку долгосрочного оборудования, включая реактор и парогенераторы, а также на строительные работы, передает ТАСС.

В проекте предполагается максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и местный персонал с необходимой аттестацией. Привозить ресурсы и работников из России признано экономически нецелесообразным, если в Казахстане есть аналогичные специалисты и материалы по более выгодной цене.

Строительство первой атомной электростанции Казахстана планируется завершить в 2035–2036 году. Российская компания Росатом, выбранная лидером консорциума, подтвердила эти сроки. Решение о выборе Росатома окончательное, оно было принято экспертами отрасли, профильным агентством и межведомственной комиссией на основе независимой оценки Assystem.

Казахстан и Россия имеют долгую историю сотрудничества в атомной энергетике. В агентстве подчеркивают, что выбор Росатома отражает интересы энергетической безопасности и развития страны, не связан с политическими причинами.

Ранее сообщалось, что лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане по итогам отбора стала российская компания Росатом, предложившая наилучшие условия, сообщило агентство по атомной энергии республики.

В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции и разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.