Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении штурмовики группировки войск «Север» продвигаются вглубь региона. Российские подразделения нанесли удары по позициям ВСУ в районе ряда населенных пунктов, включая Конотоп, Глухов и Шостку.

В Сумском районе зафиксировано продвижение на 12 участках до 600 м. Украинское командование вынуждено перебрасывать резервы для стабилизации фронта, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Харьковской области российские войска расширяют полосу безопасности и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Тимофеевки, Весёлого, Митрофановки, Избицкого, Рубежного, Александровки, Богодухова, Малиновки и Великого Бурлука.

На Волчанском направлении российские штурмовые отряды продвинулись на восьми участках до 700 м.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты применили тяжелые огнеметные системы по позициям украинских бригад.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях).», – говорится в сообщении.

В Черниговской области украинское командование привлекает военнослужащих 138-й радиотехнической бригады для оборудования позиций.

«Сами украинские националисты уверены, что таким образом командование ВСУ покрывает коррупционные преступления черниговской администрации, освоившей сотни миллионов бюджетных средств на оборудовании укреплений», – сказано в сообщении.

Российские военные ликвидировали отряд воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников в Запорожской области.

