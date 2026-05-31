В Японии отменили сотни авиарейсов из-за приближающегося мощного тайфуна
По меньшей мере 290 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна, который 2 июня может обрушиться на Окинаву, сообщил телеканал Эн-эйч-кей.
Из-за надвигающейся стихии местным авиакомпаниям пришлось массово скорректировать расписание, передает ТАСС. Речь идет о 290 вылетах, которые планировалось осуществить с 31 мая по 2 июня.
В настоящее время эпицентр шторма располагается южнее Окинавы и смещается на север. Японские метеорологи ожидают, что первого июня циклон накроет острова Амами.
Уже на следующий день стихия должна достичь главного острова префектуры Окинава.
