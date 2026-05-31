Адмирал НАТО Драгоне сообщил о переброске сил к Ормузскому проливу
Североатлантический альянс в настоящий момент не вовлечен напрямую в решение проблем, связанных с Ормузским проливом, однако члены НАТО перебрасывают свои силы ближе к этому району и готовы вмешаться, передает ТАСС. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Токио.
«НАТО напрямую сейчас не играет никакой роли, но члены НАТО играют ее. Они передислоцируют силы ближе к этому району. Поэтому, когда будут созданы необходимые условия, я думаю, что они смогут сделать свое дело», – сказал высокопоставленный военный.
Адмирал подчеркнул, что речь идет не о действиях всего альянса, а о так называемой «коалиции желающих». В нее входят государства-члены НАТО и страны-единомышленники, которые ведут подготовку к возможному вмешательству при возникновении соответствующих условий.
Военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этой акватории.
Латвия и Литва выразили желание присоединиться к данной операции.