Euractiv сообщил о готовности стран Балтии защищать Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

Латвия и Литва выразили готовность принять участие в возможной миссии Евросоюза в Ормузском проливе, передает ТАСС.

При этом в Вильнюсе и Риге подчеркивают, что развертывание сил не должно ослаблять защиту восточного фланга НАТО. Ранее Латвия уже направляла свои ресурсы для участия в операции Aspides в Красном море.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с инициативой расширить зону действия миссии Aspides на Ормузский пролив. Ряд стран ЕС уже согласились выделить дополнительные корабли. Однако европейские дипломаты выражают обеспокоенность ограниченностью военно-морских ресурсов и возможной дополнительной нагрузкой на силы альянса в регионе Балтийского моря.

Правительство Эстонии также рассматривает варианты участия в коалиции по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Таллин может отправить штабных офицеров, группы подводных роботов или минный тральщик. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, окончательный выбор зависит от численности контингента и переговоров с парламентом.

«Если речь идет о штабных офицерах, то их будет немного. Если это будет команда подводного робота, то потребуется менее 10 человек. Если это экипаж корабля, то число окажется значительно больше, так как речь идет о целом корабле с обслуживающим персоналом, то есть от 40 до 60 человек», – пояснил Певкур. Сейчас эстонские власти оценивают стоимость каждого из вариантов и уточняют потребности союзников.

Власти Италии перебросили в ближневосточный регион два минных тральщика.