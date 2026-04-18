В Иране подсчитали число жертв ударов США и Израиля

Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.5 комментариев
От ударов США и Израиля в Иране погибли почти 3,5 тыс. человек
Жертвами военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории исламской республики стали почти 3,5 тыс. человек, передает ТАСС. Эти цифры официально подтвердили представители властей страны.
Точную статистику потерь привел руководитель иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. «Имеются данные о 3468 погибших с начала конфликта», – заявил глава ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марте иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов оценил общие потери страны в 1230 человек.
Медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в провинции Тегеран.