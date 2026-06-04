Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге

Официальные даты выпускных мероприятий в 2026 году

Министерство просвещения России рекомендовало школам проводить выпускные вечера 27 июня 2026 года. Для конкретной школы дата носит рекомендательный характер: администрация вправе скорректировать её с учётом расписания ЕГЭ и местных условий. Основной период ЕГЭ завершается 9 июля, однако большинство выпускников освобождаются от экзаменов уже в конце июня - остаются только резервные дни для пересдачи и для тех, кто не смог явиться по уважительным причинам.

Для девятиклассников выпускные традиционно проходят раньше - в середине июня, по завершении ОГЭ.

Ключевые федеральные и городские события:

26 июня 2026 года, 17:00 - Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлёвском дворце (Москва).

26 июня 2026 года (с вечера до 06:00 27 июня) - общегородской выпускной бал на ВДНХ (Москва).

27 июня 2026 года - праздник выпускников «Алые паруса» (Санкт-Петербург).

Выпускной в Москве 2026: городской праздник на ВДНХ

В 2026 году общегородской выпускной в Москве вновь пройдёт на территории ВДНХ - площадка стала основной с 2025 года. До этого мероприятие традиционно проводилось в Парке Горького. Площадка на проспекте Мира, 119, рассчитана на единовременный приём около 40 тысяч участников; в ночь праздника ВДНХ закрывается для посторонних посетителей.

Программа продлится с вечера 26 июня до 06:00 утра 27 июня. В 2025 году формат предполагал более 15 тематических зон: главная сцена вмещала около девяти тысяч зрителей, работали креативные площадки для записи музыки, иммерсивные шоу, танцевальные батлы и игровые пространства.

Порядок доступа на ВДНХ в 2026 году:

Вход организован по индивидуальным браслетам с уникальным QR-кодом.

Участвовать могут выпускники 11-х классов московских школ, а также их сопровождающие: учителя, родители и родственники.

Браслеты распределяются через школы; свободная продажа не предусмотрена.

На период проведения мероприятия вводятся временные ограничения движения на прилегающих улицах.

Всероссийский выпускной бал в Кремле

Всероссийский выпускной бал - главное выпускное событие страны, по значимости сопоставимое с Кремлёвской ёлкой для школьников. Мероприятие проводится с 2002 года по поручению президента России и ежегодно собирает лучших выпускников из всех регионов страны. Бал объединяет несколько площадок в центре Москвы: Государственный Кремлёвский дворец, Александровский сад, Сапожковскую площадь, Красную площадь и Гостиный двор.

Условия участия:

Участвуют лучшие выпускники со всей России - медалисты, победители олимпиад, активисты.

Попасть на бал можно только по официальным заявкам, поданным через региональные органы управления образованием; количество мест ограничено.

Актуальная информация о мероприятии размещена на официальной странице: kremlinpalace.org.

Дресс-код - торжественный: вечерние платья для девушек, классические костюмы для юношей.

Выпускной в Санкт-Петербурге 2026: «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в Санкт-Петербурге 27 июня 2026 года. В празднике примут участие около 66 тысяч выпускников. В числе гостей - школьники из Китая, Кубы, стран Африки и государств СНГ. Кульминация праздника - проход брига «Россия» под алыми парусами по Неве в сопровождении музыкального светопиротехнического шоу.

Программа «Алых парусов» 27–28 июня 2026 года:

20:00–22:00 - сбор выпускников и гостей на Дворцовой площади; зрители занимают места на стрелке Васильевского острова.

22:00 - начало театрализованного пролога на Дворцовой площади.

22:20 - концертные программы одновременно на Дворцовой площади (по пригласительным) и стрелке Васильевского острова (свободный вход).

00:40–01:10 - кульминационное шоу «Алые паруса»: проход брига «Россия» под алыми парусами по Неве в сопровождении музыкального светопиротехнического шоу.

01:10–04:00 - продолжение концертной программы на обеих площадках.

Порядок доступа:

Дворцовая площадь и Дворцовая набережная - закрытая зона. Вход исключительно по именным пригласительным.

Пригласительные распределяются бесплатно только среди выпускников петербургских школ - через школьную администрацию.

Официальная продажа билетов не ведётся. Администрация города предупреждает: любые предложения купить пригласительные следует расценивать как мошенничество.

История выпускного бала

Традиция торжественного завершения обучения уходит корнями в петровскую эпоху. Считается, что в 1718 году выпускники московской Школы математических и навигацких наук впервые провели церемонию с напутственной речью руководства и последующим банкетом. Впоследствии традиция распространилась на Морскую академию в Санкт-Петербурге и другие учебные заведения.

После Октябрьской революции 1917 года слово «бал» было признано буржуазным пережитком - вплоть до середины 1930-х годов само торжество было заменено линейками с вручением аттестатов. Затем танцевальные вечера вернулись, хотя долгое время выпускники приходили в парадной школьной форме.

Поворотным стал 1941 год: последние мирные выпускные по всему Советскому Союзу прошли 21 июня - за несколько часов до начала Великой Отечественной войны. Для многих вчерашних школьников тот вечер стал последним мирным днём перед отправкой на фронт. После Победы традиция была восстановлена; именно тогда появился обычай встречать рассвет всем классом - поначалу на берегу реки или на прогулочных судах.

В 1960–70-е годы выпускные окончательно приобрели знакомый облик: платья из ателье, костюмы, школьный вальс, прогулки до утра. В 1968 году в Ленинграде впервые прошли «Алые паруса» - 28 июня выпускники увидели на Неве яхту «Металлист» под алыми парусами. Праздник проводился до 1979 года, затем был прекращён и возрождён лишь в 2005 году - и со временем стал самым масштабным выпускным событием страны.

Основные традиции выпускного

Несмотря на разнообразие форматов, большинство выпускных в России объединяет набор устойчивых элементов.

Лента «Выпускник - 2026». Обязательный атрибут торжества - атласная лента с золотыми буквами, чаще всего алая, голубая или серебристая. Надевается через плечо в момент вручения аттестата.

Торжественная часть и вручение аттестатов. Директор или классные руководители вручают документы об окончании школы; педагоги стараются отметить и похвалить каждого выпускника.

Школьный вальс. Первый совместный танец выпускников - обязательный элемент программы школьных торжеств.

Цветы и слова благодарности педагогам. Принято дарить букеты и подарки любимым учителям, произносить напутственные слова. Творческие номера от выпускников, а иногда и от учителей или родителей, - часть неофициальной программы.

Неофициальная часть. После официальной программы гулянья продолжаются в банкетных залах, кафе или на загородных площадках с конкурсами и дискотекой до рассвета. В больших городах выпускной нередко превращается в полноценное шоу с приглашёнными ведущими, диджеями и световыми эффектами.

Встреча рассвета. Вместе встретить первый рассвет взрослой жизни - на набережной, в парке или за городом.