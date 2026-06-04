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    Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией
    4 июня 2026, 08:44 Мнение

    Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    Андрей Колесник Андрей Колесник

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    Парадоксальные сигналы приходят в последнее время из Евросоюза. С одной стороны, как мы знаем, Европа активно готовится к нападению на Россию: об этом говорили и российский МИД, и российская разведка, этот факт признает даже ряд европейских политиков. Да и в целом по отношению к России Европа сохраняет агрессивный тон: все еще в силе желание нанести России стратегическое поражение.

    Казалось бы, в такой ситуации регулярное появление беспилотников в прибалтийском воздушном пространстве – удобный для НАТО повод начать куда более масштабные боевые действия. Конечно же, под предлогом «российской провокации», заявляя, что беспилотники эти российские, якобы «напавшие на НАТО». Ведь именно так всего лишь в прошлом году действовала Польша при падении на свою территорию украинских БПЛА: объявляла их российскими и даже требовала запустить 4 статью НАТО (где и до 5-й недалеко).

    Но нет – сегодня реакция поляков, прибалтов и финнов скорее испуганная, нежели агрессивная. А главное – куда более честная.

    Прибалты яростно отвергают подозрения в том, что намеренно предоставили украинским беспилотникам свое воздушное пространство для ударов по российским объектам. В Литве, Латвии и Эстонии официально подтверждают украинское происхождение БПЛА и даже предъявляют претензии киевскому режиму.

    Явно встревожены даже такие ястребы европейской политики, как Дональд Туск: польский премьер видит «реальную угрозу» прямого и горячего конфликта с Россией, который мог бы быть спровоцирован беспилотной активностью Украины в небе Прибалтики. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о своей обеспокоенности происходящим, потому что «мы не хотим, чтобы это привело к более масштабному конфликту, который может обернуться чем-то гораздо худшим».

    Неужели на Западе наконец ощутили российские «красные линии» и в итоге – отказались от идеи вооруженного столкновения с нашей страной? Нет, не отказались. Что же касается двойственности подобного поведения – на это есть сразу несколько причин.

    Во-первых, Европа и НАТО видят, что российские Вооруженные силы находятся на пике своих боевых возможностей. Возможно, свою роль сыграли и крупнейшие за последние время совместные учения ядерных сил, проведенные Россией и Белоруссией.

    Во-вторых, собственные войска НАТО в Европе на данный момент не слишком готовы к крупномасштабному военному столкновению. Тем более с перспективой применения ядерных вооружений (о чем опять же откровенно предупреждала Москва). Издание Politico пишет: агрессия США против Ирана показала неготовность НАТО к войне с Россией. Западные системы ПВО и ПРО оказались неэффективными, запасы боеприпасов были быстро истощены, да и само политическое единство Запада было поставлено под сомнение.

    В-третьих, нападение на Россию в глазах западного избирателя должно выглядеть не агрессией, а «защитой от агрессии». Ведь именно под лозунгом защиты от «российской угрозы» и производится милитаризация Евросоюза. Но дело в том, что беспилотники над Прибалтикой слишком уж очевидно являются украинскими. Об этом свидетельствуют их маршруты, цели, да и сама конструкция упавших аппаратов. Невозможно преподнести дело в любимом ключе украинской пропаганды – «русские сами себя обстреливают».

    Но главное, между замешательством Запада из-за украинских БПЛА в Прибалтике и подготовкой Запада к агрессии против России нет никакого противоречия. Запад не хочет войны с Россией, но только той, которая окажется для Запада внезапной, случайной, неподготовленной. Брюсселю нужна война по собственному сценарию, организованная им самим. Начатая тогда и в тех условиях, которые выгодны самому Западу. А киевский режим устраивает фальстарт.

    Зеленский зависит от Запада, но в то же время играет свою собственную игру. Пытается манипулировать всеми подряд – и Вашингтоном, и Брюсселем, и Берлином, и Парижем, и прибалтийскими лимитрофами.

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи, то есть ударов по российской инфраструктуре в Прибалтике, вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения. Украинская тактика мелких дроновых набегов в регионе стала мешать общезападной стратегии.

    Стратегия эта заключается в том, чтобы выстроить в Европе мощную оборонную промышленность и крупную армию, подобную вермахту конца 1930-х годов. Увеличить и модернизировать ядерный потенциал. Отладить логистику – как внутри Европы, так трансатлантическую, океанскую. Отточить пропагандистскую машину, убедить население в неизбежности и необходимости военного столкновения с Москвой. Устранить противоречия внутри западного лагеря. И только после этого – начать очередной крестовый поход против России.

    На данный момент реализация всех этих задач сталкивается с существенными сложностями. На их полное выполнение требуется еще как минимум несколько лет. Все это время Украина должна служить раздражителем для России, отвлекать наши вооруженные силы. И конечно – бить по нашей инфраструктуре, но – в определенных рамках. Не переходя линий, за которыми возникает риск непредсказуемого развития событий. Эскалации, наступившей не вовремя.

    Запад одергивает Зеленского, поскольку тот лезет поперед батьки в пекло, если хотите. Зеленский – мелкий бес, который берет на себя слишком много, и его время от времени дергают за поводок. А в это время серьезные люди готовятся к по-настоящему серьезной войне.

    Так будем же готовы и мы.

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