Иранские военные получили новые системы ПВО

Tекст: Антон Антонов

«Эти новые системы ПВО сильно повысили нашу обороноспособность. Настолько, что сегодня мы гораздо мощнее противодействуем летательным аппаратам врага», – заявил Акраминия.

Он подчеркнул, что новые комплексы предназначены для борьбы именно с воздушными угрозами, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

Представитель армии добавил, что Иран сумел вернуть в строй и установки, которые были повреждены в ходе конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще весной Тегеран сообщал, что планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы для отражения возможных атак и усиления национальной системы ПВО.

Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

