Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Иранские военные получили новые системы ПВО
Вооруженным силам Ирана переданы новые комплексы ПВО, сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
«Эти новые системы ПВО сильно повысили нашу обороноспособность. Настолько, что сегодня мы гораздо мощнее противодействуем летательным аппаратам врага», – заявил Акраминия.
Он подчеркнул, что новые комплексы предназначены для борьбы именно с воздушными угрозами, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
Представитель армии добавил, что Иран сумел вернуть в строй и установки, которые были повреждены в ходе конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще весной Тегеран сообщал, что планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы для отражения возможных атак и усиления национальной системы ПВО.
Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.