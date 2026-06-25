Раненые американские военные обвинили Пентагон в сокрытии тяжести травм

Tекст: Денис Тельманов

Ряд американских военнослужащих, пострадавших в ходе операции против Ирана, считают официальные оценки своих травм заниженными, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

В марте министр войны Пит Хегсет заявил: «Почти 90% из 400 раненых американских военнослужащих получили лишь незначительные травмы и с тех пор вернулись к службе». Однако сами бойцы заявляют обратное.

Старший офицер Родни Бирман после удара по базе в Кувейте получил множественные осколочные ранения, сотрясение мозга, потерял слух и зрение.

Несмотря на повреждения легких, военное руководство признало его состояние несерьезным. Сержант Кори Хикс перенес несколько экстренных операций, но его супруге сообщили о незначительности травм.

Пострадавшие отмечают, что часть солдат формально признали годными к службе прямо во время лечения в реабилитационных центрах.

Представители армии США отвергли все обвинения, объяснив путаницу строгими медицинскими критериями. Статус серьезного ранения присваивается лишь при угрозе жизни в течение первых 72 часов.

Резонансный инцидент произошел первого марта во время атаки на тактический оперативный центр в порту Эш-Шуайба. В результате иранского удара погибли шесть американских военных, еще 20 человек получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившие после удара по базе в Кувейте американские военные опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета.

Позже американское оборонное ведомство сообщило о 415 пострадавших в ходе операции против Ирана военнослужащих.

В конце мая в результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем травмы получили еще несколько граждан США.