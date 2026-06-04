Тимофей Бордачёв
К чему ведет гонка за американскими базами
Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.
Андрей Колесник
Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией
Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.
Илья Ухов
Русский язык помогает открывать законы Вселенной
Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.