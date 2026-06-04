Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России Минфин отчитался о нефтегазовых доходах бюджета. В мае они снова выросли – более чем на треть. Однако за все прошедшие пять месяцев доходы от нефти и газа все равно оказались на треть меньше, чем годом ранее. Почему так происходит, и какие нефть и рубль нужны бюджету, чтобы заработать в этом году ровно столько, сколько планировали? Подробности Перейти в раздел

Рейтинг недружественных правительств. Евросоюз связывает себя войной Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных стран вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия. По мнению экспертов, действия этих государств и их союзников свидетельствуют о том, что конфронтация Европы с Россией переросла в системное военно-инфраструктурное противостояние без намеков на деэскалацию. Подробности Перейти в раздел

За что НАТО боится Северный флот ВМФ России 1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности Перейти в раздел

Финансист и застройщик поможет деградации нацразведки США И. о. главы одного из ключевых разведывательных ведомств США назначен человек, никогда не имевший отношения ни к разведке, ни даже в целом к государственной службе. Более того, его репутация подмочена судебными исками. Почему же президент США Дональд Трамп остановился именно на этой кандидатуре? Похоже, на то у него есть конкретные политические причины. Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Пентагон оставил Литву без прикрытия США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

США против России: давление продолжается Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

США банкротят ООН ради третьей мировой Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне. Перейти в раздел

Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге В 2026 году выпускные вечера в России пройдут в конце июня: Москва проведет городской праздник на ВДНХ, Санкт-Петербург встретит выпускников на праздновании «Алых парусов» – в концертной программе на Дворцовой площади и водно-пиротехническом шоу на Неве. Одновременно в Москве пройдет Всероссийский выпускной бал, главной площадкой которого станет Государственный Кремлевский дворец.

«Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

Шкала перевода баллов ОГЭ-2026 в оценки: таблица по всем предметам Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) – главная форма аттестации по итогам 9-х классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена – и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов? Перейти в раздел