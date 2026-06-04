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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

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    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео

    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России

    Минфин отчитался о нефтегазовых доходах бюджета. В мае они снова выросли – более чем на треть. Однако за все прошедшие пять месяцев доходы от нефти и газа все равно оказались на треть меньше, чем годом ранее. Почему так происходит, и какие нефть и рубль нужны бюджету, чтобы заработать в этом году ровно столько, сколько планировали? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Евросоюз связывает себя войной

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных стран вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия. По мнению экспертов, действия этих государств и их союзников свидетельствуют о том, что конфронтация Европы с Россией переросла в системное военно-инфраструктурное противостояние без намеков на деэскалацию. Подробности

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    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

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    Финансист и застройщик поможет деградации нацразведки США

    И. о. главы одного из ключевых разведывательных ведомств США назначен человек, никогда не имевший отношения ни к разведке, ни даже в целом к государственной службе. Более того, его репутация подмочена судебными исками. Почему же президент США Дональд Трамп остановился именно на этой кандидатуре? Похоже, на то у него есть конкретные политические причины. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге

      В 2026 году выпускные вечера в России пройдут в конце июня: Москва проведет городской праздник на ВДНХ, Санкт-Петербург встретит выпускников на праздновании «Алых парусов» – в концертной программе на Дворцовой площади и водно-пиротехническом шоу на Неве. Одновременно в Москве пройдет Всероссийский выпускной бал, главной площадкой которого станет Государственный Кремлевский дворец.

    • «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

      В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

    • Шкала перевода баллов ОГЭ-2026 в оценки: таблица по всем предметам

      Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) – главная форма аттестации по итогам 9-х классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена – и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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