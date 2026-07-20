Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии

Tекст: Валерия Городецкая

Источники Al Hadath сообщают, что инициатива направлена на снижение уровня эскалации, передает ТАСС.

«Новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий», – рассказал телеканал. По данным источников, возможные договоренности также подразумевают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

Посредники предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Соответствующее предложение по деэскалации уже передано Тегерану.

В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

В конце того же месяца стороны договорились остановить взаимные военные удары. Однако в июле американский лидер сообщил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.