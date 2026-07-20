В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.6 комментариев
Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии
Новое предложение по урегулированию отношений между США и Ираном включает прекращение враждебных шагов, сообщил телеканал Al Hadath.
Источники Al Hadath сообщают, что инициатива направлена на снижение уровня эскалации, передает ТАСС.
«Новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий», – рассказал телеканал. По данным источников, возможные договоренности также подразумевают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.
Посредники предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Соответствующее предложение по деэскалации уже передано Тегерану.
В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.
В конце того же месяца стороны договорились остановить взаимные военные удары. Однако в июле американский лидер сообщил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.