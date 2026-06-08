Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Израиль
Посольство в Тель-Авиве призвало россиянам воздержаться от посещения Израиля
Посольство России в Тель-Авиве советует отложить визиты в Израиль из-за резкого обострения ситуации в сфере безопасности, сообщили в дипмиссии.
Российская дипмиссия на Ближнем Востоке выпустила предупреждение для путешественников, передает РИА «Новости».
«В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации», – заявили дипломаты.
При этом консульский отдел продолжает обслуживать посетителей в привычном режиме. Представители ведомства уточнили, что вводить ограничения на оказание отдельных услуг пока не планируется.
Иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.
До этого иранский МИД объяснял недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.