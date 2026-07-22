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Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.
Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.
«Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.
Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.
По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.
Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.
Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.