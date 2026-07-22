Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.8 комментариев
Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.
Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.
«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.
В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.
Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.
Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.