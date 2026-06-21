«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
СК завел дело о теракте после атаки на Керченский полуостров
Массированный налет украинских беспилотников на паромную переправу и гражданские объекты Крыма, повлекший жертвы среди мирного населения, будет расследоваться как террористический акт, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Уголовное производство начато на фоне массированного удара украинских вооруженных формирований по объектам на Керченском полуострове, передает РИА «Новости». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила квалификацию преступления.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», – сказала Петренко.
Она добавила, что в воскресенье противник использовал беспилотники для ударов по территории полуострова и паромной переправе. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личности причастных к атаке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного налета украинских дронов на Крым и Кубань погибли пять человек.
Врачи оценивают состояние двоих пострадавших при атаке детей как тяжелое.
Власти временно приостановили работу Керченской паромной переправы.