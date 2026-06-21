Украинские дроны атаковали Керченскую переправу и нефтяной терминал на Кубани

В результате украинской атаки на Крым и Кубань погибли пять человек

Tекст: Денис Тельманов

Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

«В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».