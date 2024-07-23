Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший
ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, утром украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями.