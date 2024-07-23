Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
Система ПВО сбила за ночь 25 беспилотников ВСУ над российской территорией
Российская ПВО сбила за ночь 25 беспилотников ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями
Система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что российская ПВО ликвидировала 21 дрон над территорией республики Крым и акваторией Черного моря, два беспилотника над Брянской областью и два – над Белгородской областью.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, в результате чего трое мужчин получили ранения.