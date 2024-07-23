Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены трое человек
Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены трое человек
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, в результате чего трое мужчин получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что трое мужчин получили баротравмы и осколочные ранения.
Гладков уточнил, что пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую больницу №2 Белгорода.
«Мужчинам оказана вся необходимая помощь, от госпитализации они отказались», – заключил глава региона.
Ранее в Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников, уничтожено свыше 15 БПЛА.