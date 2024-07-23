Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
Силы ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников на Севастополь
Силами ПВО и РЭБ в Севастополе уничтожены более 15 беспилотников
В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников, уничтожено свыше 15 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА уничтожены в районе Северной стороны и Фиолента. Объекты в городе повреждений не получили, обломки пары беспилотников упали в районе СНТ, разбито стекло грузового автомобиля.
Накануне сообщалось, что инфраструктура НПЗ в Туапсе была повреждена в результате падения обломков БПЛА.