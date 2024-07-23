Силы ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников на Севастополь

Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России

Reuters: Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом по запрету транзита нефти из России

Tекст: Валерия Городецкая

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой, который заявил, что Киев не запрещал транзит российской нефти, пишет Reuters, передает ТАСС.

«Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», – сказал венгерский министр.

Решение украинской стороны ограничить транзит нефти из России нарушает соглашение Киева и ЕС об ассоциации с Евросоюзом, подчеркнул он. Согласно документу, пострадавшие страны могут запустить консультационный процесс, на котором их обязана представлять ЕК, объяснил Сийярто в эфире телеканала M1, передает РИА «Новости».

«Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их», – сказал он.

Глава венгерского МИД также отметил, что в июне Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, на фоне чего решение Киева о приостановке транзита нефти из России является особенно враждебным.

Ранее в Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии из-за российской нефти.