Путин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников в России

Путин заявил о необходимости быстрого создания войск беспилотных систем

Tекст: Елизавета Шишкова

Максимально быстрое и качественное развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должно быть обеспечено в России, передает ТАСС. Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

Глава государства отметил, что беспилотники активно используются для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также для задач минирования и разминирования. Путин подчеркнул, что эффективность применения БПЛА в бою постоянно растет.

«Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет. В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», – заявил президент.

Он также обратил внимание на то, что операторы беспилотников сейчас выводят из строя до 50% техники и объектов противника. По словам Путина, дроны способны поражать бронетехнику, опорные пункты связи, транспорт и живую силу противника.

Ранее Путин отметил, что отсутствие нормативной базы тормозит развитие беспилотной авиации.

Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.