Wildberries собрался запустить собственный мессенджер

По данным газеты «Коммерсантъ» , в «СПАРК-Интерфакс» сообщается о регистрации нескольких десятков доменов у ООО РВБ (Wildberries и Russ), указывающих на создание собственного мессенджера компании. «Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие», – говорится в сообщении.

О планах Wildberries по созданию собственного мессенджера основательница компании и глава Wildberries & Russ (RWB) Татьяна Ким рассказывала в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, сервис работал в тестовом режиме для сотрудников как инструмент для решения внутренних задач и удобного общения команды. Однако разработчики поставили более амбициозную цель – превратить его в продукт, который можно будет вывести на рынок.

В июне Ким отмечала, что пока неясно, удастся ли это сделать, но в случае успеха не исключала выхода сервиса на зарубежные рынки после доработки.

Идея создания мессенджера возникла после объединения Wildberries с Russ, крупнейшим в стране оператором наружной рекламы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ.

В 2024 году объединенная компания Wildberries и Russ презентовала новый корпоративный бренд и логотип RWB.