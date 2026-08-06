Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.7 комментариев
Wildberries собрался запустить собственный мессенджер
«Коммерсантъ»: Wildberries готовится запустить собственный мессенджер
Маркетплейс Wildberries готовится запустить собственный мессенджер, пишут СМИ.
По данным газеты «Коммерсантъ», в «СПАРК-Интерфакс» сообщается о регистрации нескольких десятков доменов у ООО РВБ (Wildberries и Russ), указывающих на создание собственного мессенджера компании. «Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие», – говорится в сообщении.
О планах Wildberries по созданию собственного мессенджера основательница компании и глава Wildberries & Russ (RWB) Татьяна Ким рассказывала в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.
По ее словам, сервис работал в тестовом режиме для сотрудников как инструмент для решения внутренних задач и удобного общения команды. Однако разработчики поставили более амбициозную цель – превратить его в продукт, который можно будет вывести на рынок.
В июне Ким отмечала, что пока неясно, удастся ли это сделать, но в случае успеха не исключала выхода сервиса на зарубежные рынки после доработки.
Идея создания мессенджера возникла после объединения Wildberries с Russ, крупнейшим в стране оператором наружной рекламы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ.
В 2024 году объединенная компания Wildberries и Russ презентовала новый корпоративный бренд и логотип RWB.