Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.6 комментариев
Wildberries и Russ представили новый бренд и логотип RWB
Объединение Wildberries и Russ создало корпоративный бренд и логотип RWB
Объединенная компания Wildberries и Russ презентовала новый корпоративный бренд и логотип RWB, который станет материнским для продуктов в сфере IT, инноваций и обучения.
Как сообщает ТАСС, объединенная компания Wildberries и Russ презентовала новый корпоративный бренд и логотип под названием RWB. Этот бренд будет служить материнским для продуктов объединенной компании, которые планируются в будущем в таких сферах, как IT-индустрия, инновации и обучение.
В компании подчеркивают, что бренды Wildberries и Russ сохраняются для использования как маркетплейс и оператор наружной рекламы. RWB же станет новым эталоном в автоматизации и персонализации сервисов, предлагая передовые логистические решения и поддерживая предпринимателей.
Летом Wildberries объявил о слиянии с группой Russ с целью создания новой цифровой торговой платформы. Среди ключевых целей объединения – предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса в странах присутствия компании. Для этого был создано совместное предприятие под названием «РВБ».
Как писала газета ВЗГЛЯД, срок предварительного следствия по делу о стрельбе около офиса Wildberries в Москве продлен до 18 марта 2025 года в связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий.
На складских комплексах Wildberries и Russ выявлены злоупотребления на сумму более 324,5 млн рублей, в результате аудита бизнес-процессов компании заведено 925 уголовных дел.
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) заявила, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук и его сообщники причастны к краже 37 млрд рублей.