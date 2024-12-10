Wildberries и Russ представили новый бренд и логотип RWB

Объединение Wildberries и Russ создало корпоративный бренд и логотип RWB

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, объединенная компания Wildberries и Russ презентовала новый корпоративный бренд и логотип под названием RWB. Этот бренд будет служить материнским для продуктов объединенной компании, которые планируются в будущем в таких сферах, как IT-индустрия, инновации и обучение.



В компании подчеркивают, что бренды Wildberries и Russ сохраняются для использования как маркетплейс и оператор наружной рекламы. RWB же станет новым эталоном в автоматизации и персонализации сервисов, предлагая передовые логистические решения и поддерживая предпринимателей.

Летом Wildberries объявил о слиянии с группой Russ с целью создания новой цифровой торговой платформы. Среди ключевых целей объединения – предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса в странах присутствия компании. Для этого был создано совместное предприятие под названием «РВБ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, срок предварительного следствия по делу о стрельбе около офиса Wildberries в Москве продлен до 18 марта 2025 года в связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий.

На складских комплексах Wildberries и Russ выявлены злоупотребления на сумму более 324,5 млн рублей, в результате аудита бизнес-процессов компании заведено 925 уголовных дел.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (ранее Бакальчук) заявила, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук и его сообщники причастны к краже 37 млрд рублей.