Ким обвинила экс-супруга в причастности к воровству у Wildberries 37 млрд рублей

Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в причастности к воровству у Wildberries 37 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия. Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападения на наши строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», – заявила она в своем Telegram-канале.

Ким обвинила бывшего мужа в том, что именно он якобы вызвал серию забастовок в Wildberries в 2023 году, а также заявила, что его команда обворовала компанию на 37 млрд рублей.

По ее словам, сообщники Бакальчука также заморозили все стройки и поставили под угрозу не только Wildberries, но и бизнес всех тех, кто сотрудничает с компанией.

Она призвала экс-супруга действовать в рамках закона, а «не устраивать разборки в стиле 1990-х».

Ранее Владислав Бакальчук подал в суд на бывшую жену во второй раз, также он подал иск к ООО «Валдберриз» и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

До этого Татьяна Бакальчук официально вернула себе девичью фамилию Ким.