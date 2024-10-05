Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Основательница Wildberries вернула девичью фамилию
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким официально вернула себе девичью фамилию, отказавшись от фамилии мужа, Владислава Бакальчука.
Она сообщила об этом в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию свидетельства о перемене имени.
«Ким – теперь и официально», – написала предпринимательница.
Напомним, в июле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries. После этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла «захват» Wildberries. В сентябре у офиса Wildberries произошла перестрелка, погибли два человека.