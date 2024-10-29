Wildberries и Russ выявили злоупотребления на 324,5 млн рублей

Wildberries и Russ обнаружили 87 тыс. случаев злоупотреблений на 324,5 млн рублей

Tекст: Максим Попов

Объединенная компания Wildberries и Russ с июля 2024 года проводила аудит бизнес-процессов на своих складских комплексах. В результате аудита выявили почти 87 тыс. злоупотреблений, связанных с приемкой и сортировкой товаров, на общую сумму более 324,5 млн рублей, передает ТАСС.

В компании сообщили, что зафиксировали случаи сговора между администрацией, охраной и исполнителями для незаконного присвоения имущества. Похищенные товары реализовывались через группы в соцсетях. Для борьбы с этими нарушениями компания обратилась в полицию, что привело к возбуждению 925 уголовных дел.

Кроме того, Wildberries & Russ приняли меры по улучшению контроля. В компании внедрили современные системы антифрода, усилили контроль на каждом этапе обработки товаров и начали регулярные инспекции. Руководство подчеркнуло свою приверженность долгосрочному партнерству с продавцами и взяла на себя все расходы, связанные с убытками от противоправных действий.

Напомним, 12 октября основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук и его сообщники якобы причастны к краже 37 млрд рублей.

22 октября компания Russ передала свои активы в объединенную компанию с Wildberries, создав платформу для цифровой торговли и поддержки бизнеса в странах присутствия.