В России решили ввести единый стандарт транспортных билетов с сентября

Эксперт Доросева: С сентября в России изменится стандарт транспортных билетов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про «красивый дизайн», а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», – рассказала она РИА «Новости».

Теперь во всех билетах на наземный транспорт необходимо указывать реквизиты документа, багажной квитанции и заказа-наряда. Эксперт отметила, что бумага должна четко подтверждать факт покупки услуги и условия поездки. Там пропишут маршрут, данные пассажира и правила провоза ручной клади.

Подобные меры призваны сократить количество нелегальных перевозок. Доросева подчеркнула, что единые требования помогут людям проще доказывать факт приобретения билета и защищать свои интересы при возникновении спорных ситуаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России ввело новые правила бесплатного хранения забытых пассажирами вещей.

Ведомство также обновило порядок оказания услуг на железной дороге.

Общественный совет при министерстве предложил внедрить систему предварительной оплаты проезда по размещенным на остановках QR-кодам.