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Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась на 22 тыс. гектаров
Территория, охваченная лесными пожарами в Якутии, расширилась на 22 тыс. гектаров за сутки, достигнув 440 тыс. гектаров, сообщили в региональном оперативном штабе.
Площадь возгораний возросла с 418 тыс. до 440 тыс. гектаров, пояснили в штабе, передает РИА «Новости».
По состоянию на утро четверга в регионе зарегистрировано 77 очагов возгорания.
«Продолжаются работы по тушению 10 крупных лесных пожаров на общей площади 56 667 гектаров. С возгораниями борются на территориях Нюрбинского, Мирнинского, Кобяйского, Оленекского, Сунтарского, Среднеколымского и Усть-Майского районов», – добавили там.
К ликвидации огня привлечены 443 человека и 38 единиц техники. Режим ЧС регионального уровня действует в лесах Якутии с 10 июля, а муниципальный режим ЧС сохраняется в Кобяйском и Оленекском районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня площадь лесных пожаров в Якутии превысила 4,8 тыс. гектаров.
В середине июля крупное возгорание на Вилюйском тракте остановило поиски пропавшего мужчины.