  • Новость часаПожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    13 июля 2026, 06:09 • Новости дня

    Примгидромет сообщил о приближении тайфуна «Бави» к Приморью

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Приморском крае ожидается резкое ухудшение погоды из-за влияния атмосферного фронта, связанного с бывшим тайфуном «Бави», сообщил Примгидромет.

    «Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун «Бави», ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на значительной территории Приморского края ожидается ухудшение погодных условий», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В среду в регионе прогнозируется сильный дождь – от 15 до 45 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Местами количество осадков может достичь 50 миллиметров за аналогичный период. На побережье ожидается усиление ветра до 15–22 метров в секунду.

    Синоптики отмечают, что общее количество осадков может составить 30-90 миллиметров, что соответствует 30-80% месячной нормы.

    На реках края прогнозируются паводки с повышением уровня воды на 0,8-2,0 метра. Возможны локальные резкие подъемы воды до 2,8 метра, а также затопления дорог и хозяйственных объектов. Жителям и гостям Приморья советуют ограничить поездки во время непогоды.

    На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.

    На прошлой неделе правительство Японии организовало специальный штаб из-за приближения тайфуна «Бави».

    Накануне Ассоциация туроператоров России заявила об отсутствии организованных российских туристов в затронутой стихией китайской провинции Фуцзянь.

    11 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Мощный смерч снес крыши домов в Подмосковье

    Смерч сорвал крыши домов в подмосковном поселке Никольское

    Мощный смерч снес крыши домов в Подмосковье
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Московской области сильный ураган повредил здания в коттеджном поселке Никольское, обошлось без пострадавших среди местных жителей.

    В подмосковном коттеджном поселке Никольское под Наро-Фоминском мощный смерч сорвал крыши с жилых зданий, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    «Несколько часов назад по территории прошел сильный ветер, из-за которого снесло крыши и их облицовку на нескольких домах. Сильнее всего повреждены дома на улице Клубничной», – говорится в публикации. По предварительной информации, местные жители не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Рязанской области из-за падения деревьев при грозе пострадали три человека. В начале июля ураганный ветер обрушил строительные конструкции на ребенка под Нижним Новгородом. А в июне мощный смерч повредил почти сотню жилых домов в свердловской Кушве.

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    10 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Названо число погибших на фоне аномальной жары во Франции

    На фоне аномальной жары во Франции утонул 131 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За три недели аномальной жары во Франции утонули более 130 человек, большинство из которых купались в не предназначенных для этого местах.

    Более 130 человек утонули во Франции за три недели на фоне экстремальной жары. Об этом сообщила министр спорта республики Марина Феррари, передает ТАСС.

    «131 человек утонул с 19 июня», – сказала глава ведомства. По ее словам, жертвами в основном стали подростки до 18 лет и люди старше 60 лет.

    Более половины погибших (55%) купались в запрещенных местах, а еще 20% утонули в частных бассейнах. Во Франции с середины июня стояла аномальная жара, побившая множество температурных рекордов.

    Сейчас температура опустилась ниже 30 градусов, однако в шести южных департаментах объявлена повышенная угроза лесных пожаров, еще в трех она остается на высоком уровне. Власти уже привлекают пожарную авиацию для тушения новых очагов возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня аномальная жара во Франции унесла жизни более тысячи человек. В целом по Европе из-за высоких температур за одну неделю скончались свыше 1,3 тыс. жителей.

    Кроме того, на юге французской республики сильный лесной пожар уничтожил почти 1,4 тыс. гектаров территории.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    Власти пострадавшего от землетрясения штата Венесуэлы поблагодарили Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти венесуэльского штата Ла-Гуайра выразили искреннюю признательность Российской Федерации за солидарность и оперативную поддержку после разрушительных подземных толчков.

    Губернатор наиболее пострадавшего от землетрясения венесуэльского штата Ла-Гуайра Хосе Алехандро Теран высоко оценил действия России после разрушительного стихийного бедствия, сообщает ТАСС.

    «Жители штата Ла-Гуайра находятся в глубоком потрясении и скорби после двух землетрясений 24 июня, но среди боли пробивается надежда, которая укрепляется благодаря солидарности и международной гуманитарной помощи от более чем 40 стран мира. Среди них, конечно же, следует особо отметить поддержку наших братьев из России, которым мы благодарны за глубокую и безграничную солидарность и поддержку», - заявил он.

    Чиновник подчеркнул, что Россия стала одним из первых государств, предпринявших конкретные шаги для помощи. Он также напомнил, что во время пандемии Москва оперативно доставила вакцины для венесуэльского народа. Теран выразил уверенность, что стойкий народ Венесуэлы найдет силы преодолеть последствия стихии.

    Напомним, разрушительное землетрясение произошло 24 июня. С разницей в 40 секунд зафиксировали две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 10 июля, жертвами стихии стали 3 889 человек, более 16 тыс. получили ранения. Полностью разрушены 190 зданий, без крова остались почти 18 тыс. жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число жертв июньских землетрясений в Венесуэле достигло 3811 человек. В ликвидации последствий масштабной катастрофы участвовали более четырех тысяч иностранных спасателей. При подземных толчках в штате Ла-Гуайра пострадали четверо граждан России.

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    10 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Три человека пострадали при падении деревьев под Рязанью

    Три человека пострадали из-за падения деревьев в Рязанской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Рязанской области прохождение грозового фронта привело к падению деревьев, в результате чего травмы получили три человека.

    В районе населенного пункта Дубровичи Рязанской области из-за непогоды упали деревья, травмировав троих местных жителей, передает ТАСС.

    «Пострадали три человека, среди пострадавших детей нет. <...> Производилась распиловка завалов с целью освобождения проезда для транспортных средств», – сообщили в пресс-службе МЧС.

    Инцидент произошел вечером 9 июля. Для ликвидации последствий на месте происшествия развернули оперативный штаб, задействовав 15 человек и четыре единицы спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мощный циклон повалил более двух тысяч деревьев в столичном регионе и Самарской области.

    Ранее в Подмосковье из-за аномальной непогоды травмы получили семь местных жителей. В августе прошлого года сильный ветер в Тольятти травмировал пятерых человек.

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    12 июля 2026, 20:26 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о мощном ливне и грозе

    Tекст: Денис Тельманов

    В понедельник, 13 июля, столичный регион накроют кратковременные дожди с грозой, градом и порывистым ветром, жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

    Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в столице в начале рабочей недели, передает РИА «Новости». Непогода придет в город в понедельник и продлится большую часть суток.

    «По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства.

    Городские службы обратились к москвичам с просьбой быть предельно внимательными на улице во время непогоды.

    В частности, жителям настоятельно не рекомендуют укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне из-за непогоды в Москве на трамвайные пути упало дерево.

    Неделей ранее синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В августе прошлого года столичные власти прогнозировали сильные ливни с градом.

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    11 июля 2026, 20:33 • Новости дня
    Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 4333 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами разрушительных июньских землетрясений в Венесуэле стали 4333 человека, при этом свыше 18 тысяч пострадавших вынуждены жить во временных лагерях.

    Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес привел обновленные данные о трагедии, передает РИА «Новости». По его словам, последствия двойного удара стихии оказались крайне тяжелыми для южноамериканской республики.

    «По состоянию на 11 июля число погибших венесуэльцев в результате страшных землетрясений 24 июня составляет 4333 человека, 16 740 получили ранения, 6462 человека были спасены», – заявил политик. Он уточнил, что количество жертв увеличилось на 215 человек.

    Государство оказало поддержку 86 тыс. 794 семьям. В стране развернуты 94 временных лагеря, где находятся 18 тыс. 437 человек, при этом без жилья остаются 17 тыс. 907 местных жителей.

    Подземные толчки повредили 856 зданий, 190 из которых полностью обрушились. В спасательной операции задействованы 31 тыс. 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тыс. добровольцев и 2422 иностранных специалиста.

    Ранее сообщалось, что число погибших составило 4118 человек.

    Собака-спасатель нашла живыми 26 человек после землетрясения в Венесуэле.

    Россия передала гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Власти пострадавшего от землетрясения штата Венесуэлы поблагодарили Россию.

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    11 июля 2026, 17:22 • Новости дня
    Сильный ливень с грозой обрушился на Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Ливень с грозой и сильным ветром обрушились на Москву и область во второй половине дня.

    Наиболее интенсивные осадки были отмечены на западе и северо-западе Москвы, на востоке и юго-востоке, а также в центральной части города, в том числе в пределах Бульварного кольца.

    Между тем «Мосводосток» отмечает, что скопившаяся на Трубной площади в Москве вода ушла в ливневку, передает РИА «Новости».

    На данный момент в районе метро станции «Перово» дождь идет крупными каплями, дует сильный ветер, образуются глубокие лужи.

    В Нижегородском районе столицы прошел град.

    Кроме того стена дождя серьезно осложняет видимость на МКАД, отмечает ТАСС.

    Мощная облачность также надвигается с юго-восточного направления. В частности, в подмосковных Раменском и Жуковском небо уже заволокло тучами, слышны сильные раскаты грома.

    Накануне уровень погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого.

    Синоптики предупредили о мощных ливнях и грозах в Москве.

    Ученые спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

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    11 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Дерево упало на трамвайные пути из-за непогоды в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Трамваи остановились в Верхнем Сусальном переулке Москвы из-за упавшего на пути дерева.

    «В Верхнем Сусальном переулке (в районе остановки «Курский вокзал») из-за дерева на пути задерживаются трамваи № 2, 4 и 32», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

    Кроме того, в ведомстве сообщили, что станция метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии работает в штатном режиме. Ранее в вестибюле наблюдалось поступление воды с городской территории из-за обильных осадков.

    «В нижней части лестницы вода уходит в дренажную систему – это штатная работа станционного комплекса», – отметили в дептрансе.

    В свою очередь столичный комплекс городского хозяйства предупредил: «В городе идет мощный ливень, фиксируются сильные порывы ветра. Фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкций».

    Напомним, ливень с грозой и сильным ветром обрушились на Москву и область во второй половине дня.

    Ученые ранее спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

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    10 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до оранжевого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, количество осадков может достичь почти месячной нормы, уровень погодной опасности в связи с этти вырос на одну степень, уточнили в Гидрометцентре РФ,

    Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен с желтого до оранжевого из-за надвигающейся непогоды, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    «До конца текущих суток и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем, очень сильным дождем и градом, при грозе шквал до 25 м/с», – рассказал собеседник агентства. Оранжевый уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Синоптики прогнозируют, что до 12 июля в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами – до 80 мм, что составляет до 90% от месячной нормы. В пятницу ожидается 10-20 мм, в субботу – до 35 мм. Самые сильные дожди пройдут в воскресенье: в Москве выпадет до 30 мм, в отдельных районах Подмосковья – до 50 мм осадков. Месячная норма для ВДНХ составляет 84 мм.

    Ухудшение погоды в Центральной России связано с влиянием активных фронтальных разделов высотного циклона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

    В середине прошлого месяца столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков. После этого Гидрометцентр сохранил потенциально опасные метеоусловия на территории Москвы и Подмосковья.

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    11 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 4 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Разрушительное стихийное бедствие в Венесуэле унесло жизни более 4 тыс. человек, еще десятки тысяч местных жителей получили ранения и лишились домов, сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

    «Число жертв 4118, ранены 16740 человек», – написал он в соцсети Х.

    После двойных подземных толчков 24 июня, сейсмологи зарегистрировали 1142 афтершока. К ликвидации последствий масштабного бедствия привлечены более 30 тыс. сотрудников экстренных служб, свыше 29 тыс. добровольцев и почти 4 тыс. иностранных спасателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, собака-спасатель нашла живыми 26 человек после землетрясения в Венесуэле. Россия передала гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Власти пострадавшего от землетрясения штата Венесуэлы поблагодарили Россию. 


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    12 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Ураган повалил вековые деревья в парке музея-заповедника «Павловск» в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный музей-заповедник «Павловск» в Санкт-Петербурге устраняет последствия субботнего урагана, сильный ветер повалил в Павловском парке вековые дубы и липы, сообщил музей-заповедник.

    Государственный музей-заповедник «Павловск» устраняет последствия субботнего урагана, который нанес существенный ущерб парковой зоне, передает РИА «Новости». Сильный ветер повалил вековые дубы и липы почти на каждой аллее.

    «Сильнейший ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья: Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других», – говорится в сообщении учреждения.

    По оценке главного хранителя парка, зафиксировано свыше 200 утрат. Среди погибших деревьев оказался могучий дуб у реки Славянки, формировавший видовые перспективы, который пытались спасти два года назад. Подобных разрушений в Павловске не помнят как минимум последние 30 лет.

    К счастью, обошлось без пострадавших, а парковые павильоны остались целы. Сотрудники садово-паркового хозяйства уже приступили к расчистке территории. В понедельник, 13 июля, парк будет закрыт для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года штормовой ветер повалил около 300 деревьев в Петербурге.

    Из-за непогоды власти закрыли для посетителей центральные сады и скверы города.

    Вода затопила территорию исторического петербургского парка «Дубки».

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    11 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь и грозу в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гроза и ливень прогнозируются в столичном регионе в воскресенье, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    О надвигающейся непогоде жителей предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС. Специалист отметила, что в конце текущей недели в столице и прилегающих районах прогнозируются весьма интенсивные осадки.

    «По Москве ожидается в воскресенье дождь, местами сильный, местами гроза», – сказала Макарова. Представитель метеорологического ведомства подчеркнула, что стихия может охватить сразу несколько районов столичного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Московском регионе до оранжевого.

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    10 июля 2026, 11:32 • Новости дня
    Жертвами лесного пожара в Испании стали 11 человек

    Жертвами пожара из-за падения кабеля ЛЭП в испанской Альмерии стали 11 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное распространение огня в провинции Альмерия вынудило власти эвакуировать тысячу жителей, при этом часть погибших спасатели обнаружили внутри выгоревших автомобилей.

    Возгорание в южной провинции Альмерия началось в минувший четверг, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным телерадиокомпании RTVE, причиной катастрофы стало падение кабеля линии электропередачи, после чего пламя с необычайной скоростью охватило лесной массив.

    Служба экстренной помощи Андалусии уточнила число жертв стихии. «В результате пожара погибли 11 человек, а не 12, как сообщалось ранее», – заявил представитель ведомства. Известно, что часть погибших спасатели обнаружили внутри автомобилей, которые оказались охвачены огнем.

    Правительство региона организовало масштабную кампанию по спасению людей. Около тысячи местных жителей были эвакуированы из опасной зоны. Их временно разместили в спортивном павильоне муниципалитета Гарруча, а также в спортивном центре и павильоне Мохакара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции организовали эвакуацию десяти тысяч человек из-за лесных пожаров.

    Огонь в департаменте Восточные Пиренеи охватил почти 1,5 тыс. гектаров территории.

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    10 июля 2026, 10:03 • Новости дня
    На границе Киргизии и Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу толчки магнитудой 4,3 зафиксировали на киргизско-казахстанской границе в районе хребта Таласский Ала-Тоо.

    Подземные толчки на границе двух государств зарегистрировали специалисты Национальной академии наук (НАН) Киргизии, передает РИА «Новости».

    «В 1.59 по местному времени (22.59 мск) 10 июля в Кыргызской Республике сейсмостанции Института сейсмологии НАН зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,3 и энергетическим классом 10,2», – говорится в сообщении ведомства.

    Эпицентр сейсмического события находился в районе горного хребта Таласский Ала-Тоо. По предварительным данным института, очаг располагался в 30 километрах к юго-западу от киргизского села Кок-Сай и в 75 километрах от казахстанского города Тараз.

    Сейсмологи уточнили, что отголоски стихии слабо ощущались в нескольких населенных пунктах республики. Интенсивность колебаний в киргизских селах Кок-Сай, Кайнар, Арчагул и Шекер составила около 2,5 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 июля в Киргизии произошли два землетрясения магнитудой до пяти с эпицентрами в Джалал-Абадской области и на границе с Таджикистаном.

    В конце мая в Джалал-Абадской области сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 с эпицентром в десяти километрах от села Сары-Булак.

    В январе на юге Киргизии в Ошской области произошло землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром вблизи села Каблан-Кель.

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    13 июля 2026, 05:45 • Новости дня
    Климатолог Фаццини: Европейскую часть России ожидает экстремальная жара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская часть России примет на себя основной удар нового экстремального потепления из-за столкновения горячих атмосферных потоков, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

    «После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», – пояснил Фаццини РИА «Новости».

    Он отметил, что европейская часть территории России, по всей видимости, ощутит последствия этой волны сильнее всего.

    Ученый пояснил, что траектория движения горячего воздуха изменилась. Если раньше поток шел от Алжира к Скандинавии, то сейчас он направится из Магриба в северо-восточную Европу.

    Над российской территорией столкнутся антициклон из Африки и теплая волна со стороны Персидской пустыни.

    Помимо западных регионов России, от экстремальных температур серьезно пострадают скандинавские страны, Прибалтика и Польша, резюмировал итальянский эксперт.

    В июне экстремальная жара привела к огромному количеству смертей в Европе. Периоды засухи за последние годы поставили на грань нищеты миллионы европейцев.

    В мае синоптики объявляли оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за высоких температур.

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Удары по портам должны стать частью изоляции Украины

    Российские силы поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Ударам подверглись мощности для дебаллажа и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда. В Минобороны это назвали подтверждением способности России гарантированно поражать любые цели на всей украинской территории. Можно ли перекрыть Украине поставки вооружений и топлива по морю и какими последствиями это грозит Киеву? Подробности

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    Как смерть Линдси Грэма повлияет на отношения России и США

    В ночь на воскресенье внезапно умер один из главных русофобов Америки, человек, публично называвший «смерть русских» правильным результатом траты денег Пентагона на Украине. Чем еще был известен сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) – и как его исчезновение из политики повлияет на перспективы отношений между Россией и США? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему Европу захлестнул сифилис

      Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Бандеровское чудовище выкормила Польша

      Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США ведут Вторую футбольную войну

      США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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