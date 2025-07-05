В Петербурге после шторма открылись все парки и сады

Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине

Американист Дробницкий: Трамп поостыл в своей идее «мира на Украине»

Tекст: Анастасия Куликова

«Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсуждают целый ряд проблем. При этом они понимают, что по некоторым вопросам прогресс невозможен, и это нормально. Мы живем на разных континентах, у нас разные геополитические и экономические стратегии. Задача Москвы и Вашингтона – развивать сотрудничество в тех областях, в которых есть интерес у обеих стран», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

Необычным итогом прошедшей беседы президентов России и США стало то, что последний «не написал длинный пост в соцсети Truth Social», иронично указал собеседник. «Глава Белого дома поостыл к своей идее «мира на Украине». Это хорошо, потому что каждый раз, когда он загорается ею, американские «ястребы» и европейские лидеры более настойчиво начинают требовать от него давления на Москву. И в итоге Трамп оказывается в ловушке», – детализировал политолог.

При этом слова лидера США об отсутствии прогресса – разумная и адекватная оценка, считает Дробницкий. «Трамп не смог добиться продвижения в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах», – уточнил аналитик. По его мнению, то, что заявление главы Белого дома совпало с приостановкой поставок оружия Украине, неслучайно.

«Пауза в передаче вооружения свидетельствует – ресурсы Штатов истончаются. А за их остатки началась очевидная драка между ближневосточными союзниками США и евроатлантическими структурами. Американцы больше не могут обеспечивать весь мир своей военной мощью. На этом фоне отсутствие «прогресса», о котором говорит Трамп, – часть общего процесса», – пояснил эксперт.

«Впрочем, американскому лидеру не дадут полностью остыть к украинскому вопросу. Во второй половине июля стоит ожидать, что «ястребы» попытаются ввести против России санкции, а в сентябре – включить помощь Украине в бюджет США. Но пока общий фон свидетельствует о том, что у Трампа пропал кавалерийский азарт, и это, повторюсь, хорошо», – заключил Дробницкий.

Ранее Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и посетовал, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

«Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине и не достигли никакого прогресса. <…> Разговор мне совсем не понравился», – сказал американский лидер журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Напомним, президенты России и США в четверг провели очередной телефонный разговор. Он стал шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне – после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также после начала войны Израиля и Ирана.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что беседа глав государств 3 июля продолжалась почти час. По словам Ушакова, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». «Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта», – уточнил он.

Кроме того, российский лидер заявил Трампу, что Москва не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации», – сказал помощник президента.

Путин и Трамп «весьма обстоятельно» обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, добавил Ушаков. По его словам, «с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами».

Говоря о российско-американских отношениях, Путин и Трамп подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в реализации перспективных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Ушаков отметил, что диалог глав государств шел на одной волне, был откровенным и конкретным.

Западная пресса сочла телефонный разговор между президентами дипломатической неудачей лидера США. «То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», – сказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia.

По словам Уэра, даже лояльный главе Белого дома канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу. «Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа) с Путиным счет был 1:0 в пользу России», – считает он.

«Попытки США положить конец военным действиям на Украине дипломатическим путем зашли в тупик», – пишет Reuters. Агентство обратило внимание на то, что Трамп провел разговор после того, как столкнулся с призывами со стороны республиканцев усилить давление на Путина в вопросе разрешения конфликта на Украине.

Вместе с тем контакты президентов России и США подтверждают наличие заинтересованности в восстановлении отношений между странами, пишет журнал Newsweek. Издание напоминает, что беседа Путина и Трампа состоялась всего через два дня после того, как российский лидер провел первый за почти три года прямой телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.