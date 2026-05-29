Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
Сильное землетрясение произошло на юге Киргизии
Подземные толчки магнитудой 5 зафиксировали в Джалал-Абадской области Киргизии
В пятницу днем жители нескольких районов республики ощутили резкие колебания почвы, очаг которых находился в десяти километрах от села Сары-Булак.
Очаг залегал недалеко от населенных пунктов республики, передает РИА «Новости». Специалисты Института сейсмологии зафиксировали колебания магнитудой 5 в пятницу в 11.15 по московскому времени. Расстояние от эпицентра до Бишкека составило 150 километров, а до ближайшего города Манас – 110 километров.
Местные жители ощутили заметные толчки различной силы. «В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: селе Сары-Булак – 4,5 балла, селах Ничке, Чогорчу, Бирлик, Кель, Табылгы – четыре балла, селах Кызыл-Уран, Кетмен-Тобо, Кызыл-Ой, Бирдик, Атай – три балла», – говорится в сообщении ведомства.
К настоящему моменту экстренные службы не получали сведений о возможных разрушениях инфраструктуры. Информация о пострадавших среди местного населения также отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2. Осенью прошлого года подземные толчки зафиксировали в Бишкеке.
В мае мощный удар стихии потряс восточные районы Турции.