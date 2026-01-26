Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге Киргизии
Подземные толчки магнитудой 4,2 затронули несколько сёл Ошской области Киргизии
В ночь на понедельник в Ошской области на юге Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2, эпицентр находился вблизи села Каблан-Кель.
Землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано на юге Киргизии в Ошской области, передает РИА «Новости».
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук республики, подземные толчки произошли в понедельник в 3/54 по местному времени (00/54 по Москве). Эпицентр находился в трех километрах к юго-западу от села Каблан-Кель и в 45 километрах к юго-востоку от города Ош.
Сейсмологи уточнили: «В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Алга-Бас, Каблан-Кель – 3,5 балла, Чайчи, Лаглан, Тогуз-Булак, Тээке, Алга – 3 балла». Сообщается, что ощутимые толчки были зарегистрированы сразу в нескольких населённых пунктах.
Как заявили в МЧС Киргизии, на данный момент информации о жертвах и серьёзных разрушениях не поступало. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.
