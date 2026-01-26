Юрист Виноградов перечислил скрытые выгоды и выплаты для предпенсионеров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Виноградов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что одной из главных привилегий является снижение фискальной нагрузки. Предпенсионер имеет право на полное освобождение от уплаты налога на имущество физлиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида на выбор.

Работающие граждане этой категории могут брать два оплачиваемых выходных ежегодно для диспансеризации. Работодателям запрещено увольнять таких сотрудников без веских оснований, а за нарушение руководителю грозит уголовная ответственность.

Виноградов уточнил, что расторжение договора возможно лишь при ликвидации фирмы или грубых нарушениях трудовой дисциплины.

При потере места работы предпенсионерам полагается повышенное пособие по безработице в течение 12 месяцев. В 2025 году максимальная выплата составляет 15 044 рубля, а с февраля 2026 года она вырастет до 16 067 рублей. При наличии длительного стажа период финансовой поддержки может быть увеличен до двух лет.

Также существует возможность досрочного выхода на заслуженный отдых за два года до наступления пенсионного возраста. Это допускается, если служба занятости не может найти подходящую вакансию для соискателя с достаточным стажем и баллами.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней.