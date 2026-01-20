  • Новость часаКаллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    12 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    20 января 2026, 17:01 • Справки

    Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Почему в феврале особенно прислушивались к приметам

    Короткий февраль считался «решающим» месяцем года. В это время подводились невидимые итоги: что укоренилось за зиму, а что оказалось нежизнеспособным. Февральские приметы служили своеобразной проверкой дел, решений и отношений. Завершение старого и подготовка к весне требовали особой чуткости – и народная мудрость подсказывала, на что обратить внимание в повседневной жизни, чтобы встретить обновление природы во всеоружии.

    Бытовые приметы февраля: что сулили повседневные мелочи

    Дом и хозяйство

    В феврале особенно внимательно относились к знакам, связанным с жилищем. Считалось, что поломка важной вещи в начале месяца – знак, что годовые планы требуют пересмотра. Частые уборки, на которые вдруг находилось время, расценивались как подготовка места для чего-то нового. А вот потеря мелких предметов (ключей, расчески, иголки) могла означать, что в ближайшее время придется вернуться к нерешенным вопросам.

    Февраль не любил хаоса. Захламленный дом в этом месяце сулил застой в делах, поэтому люди стремились избавляться от старого, но делали это осмысленно: выбрасывали с благодарностью, а не с раздражением. Ремонт и перестановки, начатые в феврале, считались удачными, только если были тщательно спланированы – иначе они могли «заморозить» энергию дома до весны.

    Деньги и дела

    Февральские приметы учили финансовой осмотрительности. Неожиданные мелкие расходы (порвался сапог, потребовалось срочно купить лекарство) рассматривались как напоминание: бюджет требует внимания. Найденные деньги, даже небольшие, считались хорошим знаком, но их советовали не тратить, а пустить в дело или отложить – «чтобы удача прирастала».

    Этот месяц благоволил завершению финансовых вопросов: возврату долгов, подведению итогов, закрытию старых проектов. А вот задержки выплат или отмены сделок воспринимались спокойно: февраль проверял надежность договоренностей. Возвращение к старым, нерешенным денежным вопросам было типичным февральским явлением – считалось, что если проблема всплыла в этом месяце, ее нужно решить до весны окончательно.

    Работа и начинания

    Народная мудрость советовала не начинать в феврале важных новых дел, особенно если они требуют долгосрочных обязательств. Считалось, что проекты, стартовавшие в этом месяце, могут «завязнуть» или развиваться неестественно медленно. Подписанные в феврале договоры требовали особой тщательности – проверяли каждый пункт, чтобы не упустить скрытые сложности.

    Это время идеально подходило для работы с бумагами: архивации, систематизации, проверки документов. Обещания, данные в феврале, следовало выполнять неукоснительно – иначе они могли обернуться длительными затруднениями. Месяц ценили за возможность без спешки завершить то, что начато ранее, чтобы с чистого листа войти в весну.

    Приметы февраля про отношения и семью

    Февраль считался месяцем проверки чувств и прочности связей. Внезапные ссоры между близкими людьми часто указывали на накопившиеся невысказанные проблемы, которые требовали обсуждения. Примирения, достигнутые в этом месяце, считались особенно крепкими – якобы «февральский холод» закалял договоренности.

    Неожиданные гости расценивались как важный знак: если визит был приятным, это сулило поддержку в будущем; если обременительным – советовали пересмотреть круг общения. Звонки от давних знакомых предвещали новости, которые могут изменить текущие планы. Февральские совместные домашние дела (рукоделие, починка) укрепляли семейные узы – считалось, что такая работа «согревает» отношения.

    Приметы о здоровье и самочувствии

    В самый холодный и темный месяц года особое внимание уделяли сигналам организма. Внезапная слабость без видимой причины могла означать, что тело требует передышки, а не лечения. Перепады настроения, характерные для февраля, не драматизировали, а воспринимали как естественную реакцию на нехватку света – советовали чаще бывать на воздухе в светлое время суток.

    Бережное отношение к себе было главной февральской заповедью. Народные наблюдения рекомендовали теплую пищу, достаточный сон и «уютные» ритуалы: вечерние чаепития, рукоделие, неторопливые беседы. Считалось, что пренебрежение комфортом в феврале может привести к весенним недомоганиям.

    Что нельзя делать в феврале по приметам

    Существовал ряд четких запретов, связанных с этим переходным месяцем. Конфликты на пустом месте и резкие слова, сказанные в феврале, согласно приметам, могли долго аукаться, поэтому учились сдерживать раздражение. Пустые обещания считались особенно опасными – они могли «заморозить» доверие людей.

    Не советовали в феврале менять резко привычный уклад жизни (например, режим дня или пищевые привычки), давать в долг последнее, а также принимать важные решения в состоянии усталости или тоски. Выбрасывать испорченные вещи следовало без злости, иначе, по поверьям, можно было навлечь потери.

    Что считалось хорошим знаком в феврале

    Порядок в доме, достигнутый без спешки и раздражения, был лучшим февральским предзнаменованием. Он сулил ясность мыслей и удачу в весенних начинаниях. Маленькие бытовые радости:

    • удачно приготовленное блюдо,

    • теплые вещи, вовремя починенные,

    • уютный вечер при свечах –

    расценивались как знак, что год развивается правильно. Февраль особенно ценил спокойные, почти незаметные перемены к лучшему – туго натянутая струна могла лопнуть, а плавное движение вело к цели.

    Приметы погоды в феврале: что сулили природные знаки

    Погодные наблюдения в феврале наши предки не считали просто развлечением или любопытством. Каждый природный знак служил подсказкой для хозяйственных планов, подсказывая, как настроиться на грядущую весну.

    Приметы, предвещавшие раннюю и теплую весну:

    • Морозный и ясный февраль. Если месяц стоял солнечным, с крепкими, но не лютыми морозами, это сулило быстрое и дружное начало весны. Дела, по приметам, должны были пойти в гору стремительно.

    • «На Сретенье (15 февраля) капель – к ранней весне». Капель с крыш в середине месяца была одним из самых верных знаков скорого тепла.

    • Сухой и холодный февраль. Считалось, что «в феврале мало снега – к засушливому лету», но при этом такая погода предсказывала ранний приход весеннего тепла.

    • Гром в феврале. Редкое и пугающее явление трактовали как знак: «Февральский гром – к ветреному, но теплому лету», то есть к раннему сходу зимы.

    Приметы, сулившие затяжную зиму и позднюю, холодную весну:

    • Теплый, пасмурный февраль с частыми оттепелями. Месяц без устойчивых морозов считался неблагоприятным. Говорили: «Февральский воздух холодом не пахнет – март в стужу завернет». Это предупреждало о долгом ненастье и советовало не спешить с полевыми работами.

    • Сильные вьюги в конце месяца. «Февраль метет метлой – март подстилает половик». Если метели бушевали на пороге весны, это предрекало грязную, слякотную и долгую распутицу.

    • Много инея на деревьях. Хотя это красивое явление, обильный иней сулил: «Много инея в феврале – к затяжным мартовским холодам».

    • Холодная Канун-Масленица (22 февраля в 2026 г.). Если на Масленицу стоял лютый мороз, говорили, что «морозная Масленица – весна будет холодная, но ясная», то есть короткая, но без раннего тепла.

    Эти наблюдения были практичными ориентирами, которые дополняли жизненные решения, помогая крестьянину синхронизировать свой труд и надежды с медленным, но верным ритмом природы.

    Как относиться к приметам сегодня

    Современному человеку февральские приметы могут служить не суеверным указанием, а частью культурной памяти и мудрости. Они напоминают о ценности внимательности к мелочам, о ритмах, которым подчиняется все живое. Читать их стоит не для страха, а для понимания – почему именно в это время года обостряются одни вопросы и затихают другие.

    Февраль учит осмысленной неторопливости. Вместо того чтобы бороться с характерной для этого месяца «замедленностью», можно использовать ее для проверки: что в нашей жизни прочно, а что требует пересмотра. Приметы превращаются в инструмент самонаблюдения – не «что будет», а «на что обратить внимание».

    Заключение

    Бытовые приметы февраля остаются актуальными потому, что они говорят об универсальных вещах: своевременности, бережном отношении к ресурсам, важности завершения циклов. Использовать их стоит не буквально («если потерял ключи – жди проблем»), а метафорически («ключи открывают двери; может, пора найти новый подход к старой задаче?»).

    Февраль – месяц, который учит не спешить и готовиться к переменам. Он напоминает, что за видимым застоем может скрываться важная внутренняя работа. И что иногда лучшая стратегия – не рваться вперед, а навести порядок в своем «зимнем квартале», чтобы весной войти с обновленными силами и ясными намерениями.

