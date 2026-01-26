Суд приговорил жителя Удмуртии к 18 годам за госизмену

Житель Можги получил 18 лет за госизмену и передачу данных разведке Украины

Tекст: Мария Иванова

Житель Можги Удмуртской Республики был приговорен к 18 годам лишения свободы за передачу сведений украинской разведке, передает ТАСС.

Суд установил, что первые три года наказания мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима. Также ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей и ограничение свободы на один год шесть месяцев.

В объединенной пресс-службе судов республики уточнили: «Исследовав представленные доказательства, суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания – в колонии особого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок год и шесть месяцев».

Мужчина признан виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). По данным следствия, он через мессенджер Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и с 5 по 9 ноября 2024 года собирал и передавал информацию, которую планировалось использовать во вред безопасности России.

Его противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ, которые также провели расследование по этому делу.

Ранее в понедельник суд приговорил жителя Сибири к 17 годам колонии за госизмену и поджог станций операторов связи.

Суд в Комсомольске-на-Амуре назначил жителю города 17 лет лишения свободы за госизмену.