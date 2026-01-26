Суд приговорил сибиряка за госизмену и поджог станций операторов связи

Суд приговорил жителя Иркутской области к 22 годам за госизмену и поджоги

Tекст: Мария Иванова

Житель Иркутской области Тимур Пелецкис приговорен к 22 годам лишения свободы за государственную измену и диверсионную деятельность, сообщает ТАСС. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд ограничил ему свободу на два года.

Как установил 2-й Восточный окружной военный суд, в 2023 году Пелецкис вступил в сговор с представителем ГУР МО Украины через мессенджер и стал участником организованной группы, целью которой была диверсионная деятельность в Иркутской области. В декабре 2023 года по указанию украинской стороны он совершил поджог двух базовых станций операторов связи на территории региона, что привело к перебоям в работе подвижной радиосвязи на объектах гражданского и военного назначения.

После этого, по данным суда, Пелецкис согласился на проведение новых диверсий, на этот раз на объектах транспортной инфраструктуры. Он изучал местность, разрабатывал пути отхода и готовил бутылки с зажигательной смесью. В мае 2024 года его задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке вскрыть замок релейного шкафа с целью дальнейшего поджога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Петербурге приговорил женщину к десяти годам лишения свободы за поджог отдела полиции. Суд в Мурманске арестовал на два месяца женщину по обвинению в попытке поджога военкомата.

Ленинградский областной суд назначил 23 года тюрьмы мужчине за нападение на двух сотрудников полиции в Оржицах.