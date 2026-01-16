«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.10 комментариев
Суд приговорил мужчину к 23 годам за нападение на полицейских
Ленинградский областной суд назначил 23 года тюрьмы мужчине за нападение с ножом и кулаками на двух сотрудников полиции в Оржицах, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Мужчина напал весной 2024 года на двух полицейских в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленобласти. В ходе инцидента он избил одного из полицейских, а другому нанес удар ножом в голову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Суд постановил назначить наказание в виде 23 лет лишения свободы, из которых первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также на два года для него введено ограничение свободы.
Мужчине придется выплатить 16 млн рублей компенсации морального вреда пострадавшему, получившему тяжкий вред здоровью.
Инцидент произошел после того, как полицейские прибыли по вызову о поджоге имущества и застали подозреваемого в состоянии наркотического опьянения.
Мужчина попытался сбежать, выпрыгнув из окна, но был задержан спустя несколько часов при поддержке спецполка полиции. Оба пострадавших были госпитализированы.
