Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
В Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских
Стало известно о заключении подростка под стражу по делу о покушении на убийство
Суд заключил под стражу шестнадцатилетнего юношу, обвиняемого в нападении с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции.
Суд в Москве избрал для подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
По информации столичной прокуратуры, фигуранту дела предъявлены обвинения в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В ходе заседания защита настаивала на домашнем аресте, однако суд поддержал позицию прокуратуры.
Инцидент произошел 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре. Подросток ударил ножом охранника, после сделанного ему замечания. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Попытавшись скрыться, обвиняемый оказал сопротивление полицейским и ранил при задержании двоих из них.
Юноша отказался признавать вину и не стал давать показания в ходе разбирательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-летнему подростку предъявлено обвинение за нападение с ножом на охранника и двух полицейских в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве.
Ученик десятого класса в московской школе напал на учительницу во время перемены, когда педагог потребовала вернуть похищенные тетради.