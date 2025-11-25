  • Новость часаКосмические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как патриот Франции стал ценнейшим агентом советской разведки
    Производитель Jeep предупредил о «необратимом упадке» автопрома в Европе
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Путин подводит Запад к стратегическому поражению
    Лавров назвал Путина очень честным человеком
    Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле
    США заключили контракты на космические перехватчики для ПРО
    Мнения
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    3 комментария
    25 ноября 2025, 17:59 • Новости дня

    В Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских

    Стало известно о заключении подростка под стражу по делу о покушении на убийство

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд заключил под стражу шестнадцатилетнего юношу, обвиняемого в нападении с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции.

    Суд в Москве избрал для подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    По информации столичной прокуратуры, фигуранту дела предъявлены обвинения в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

    В ходе заседания защита настаивала на домашнем аресте, однако суд поддержал позицию прокуратуры.

    Инцидент произошел 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре. Подросток ударил ножом охранника, после сделанного ему замечания. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Попытавшись скрыться, обвиняемый оказал сопротивление полицейским и ранил при задержании двоих из них.

    Юноша отказался признавать вину и не стал давать показания в ходе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-летнему подростку предъявлено обвинение за нападение с ножом на охранника и двух полицейских в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве.

    Ученик десятого класса в московской школе напал на учительницу во время перемены, когда педагог потребовала вернуть похищенные тетради.

    24 ноября 2025, 20:50 • Новости дня
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными сделки с долями и активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским терминалом и ООО «Дар фрут».

    Суд постановил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым на 100% долей в компании «Туапсинский морской коммерческий порт» является ничтожным и должен быть аннулирован, передает ТАСС. Также признан недействительным договор подписки на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией «Вониксель лимитед».

    «Признать недействительной ничтожной сделкой договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Басиным Олегом Ефимовичем и Новрузовым Шахларом Новруз Оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», – огласила судья.

    Кроме того, аналогичные решения приняты в отношении ООО «Предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкского морского перегрузочного терминала и объектов недвижимости ООО «Дар фрут». Все указанные активы были взысканы в доход России.

    В октябре суд взыскал в пользу России более 160 млн рублей с экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

    Комментарии (9)
    24 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    @ Филиппов Алексей/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

    По ее словам, уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен, передает РИА «Новости».

    Потерпевшей по делу признана вдова поэта. Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

    По данным следователей, Разин длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для того, чтобы получать деньги как правообладатель музыкальных произведений.

    В настоящее время Разин объявлен в межгосударственный розыск.

    Ранее Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным.

    В марте промышленный суд Оренбурга отказал ему в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

    Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.

    Комментарии (10)
    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    Комментарии (3)
    24 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Apple официально предупредила дистрибьюторов в Индии о введении строгих штрафов для розничных продавцов, которые переправляют новые iPhone, особенно модели из серии iPhone 17, в другие страны, включая Россию. Согласно новым правилам, если приобретенные телефоны будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки, магазин столкнется с крупными штрафами и блокировкой торговых кодов.

    Эксперты оценивают, что 3-5% общего экспорта iPhone из Индии происходит через неофициальные каналы, при этом почти половина таких устройств попадает в Россию, куда Apple прекратила официальные поставки после начала конфликта на Украине, сообщает индийская газета Business Standard со ссылкой на Money Control. Индийские продавцы подтверждают, что базовые модели iPhone быстро исчезают с полок или представлены в ограниченных количествах из-за массовой переориентации поставок на зарубежные рынки с более высокой маржой, включая Россию, Африку и Ближний Восток.

    В октябре 2025 года экспорт iPhone из Индии составил 1,6 млрд долларов, что соответствует почти трети от общего экспорта смартфонов из страны. Эта мера Apple направлена на борьбу с серым рынком и стабилизацию внутреннего индийского рынка, где наблюдается дефицит новейших моделей. Помимо Apple подобные проблемы с серым экспортом затрагивают и другие бренды, включая Samsung.

    Ритейлеры выразили недовольство тем, что новые ограничения в первую очередь затрагивают мелкие магазины, тогда как крупные сети и официальные дистрибьюторы остаются вне зоны жесткого контроля. Генеральный директор Apple Тим Кук также признал проблемы с поставками в ходе недавнего отчета компании и пообещал улучшение ситуации к декабрю 2025 года.

    В сентябре iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве.

    Комментарии (4)
    24 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта

    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ситуационном центре ведомства вручил российские паспорта Изабель Пак и Димитрию Фолимоноффу, потомкам Жоржа Пака, агента советской разведки во Франции, который получил прозвище «французский Филби».

    Француз Пак за 20 лет работы на СССР сумел передать огромные массивы ценных данных, в том числе из центрального аппарата НАТО, говорится в сюжете телеканала «Россия 1».

    Молодой журналист Пак в 1943 году уже работая с де Голлем, Пак подружился с советским резидентом Николаем Горшковым – сошлись на ненависти к фашизму. Пак начал помогать СССР, в том числе, работая в аппарате НАТО.

    «Ваш отец был преданным другом Советского союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации «Сражающаяся Франция», он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой», – сказал Нарышкин на церемонии.

    По словам внука разведчика, Франция очень изменилась и французы не понимают, что делает Россия. Хотя бы потому, что у Димитрия русское имя и он часто встречается с негативным к себе отношением на родине из-за этого.

    «Кульминацией нашего отвращения стала пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине», – объяснила на русском языке желание получить российское гражданство Изабель Пак.

    Пока дочь и внук Жоржа Пака живут в Санкт-Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности. Отец Илона Маска захотел получить российский паспорт.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 23:18 • Новости дня
    Комментатор Шнякин передал слова Алдонина из клиники

    Экс-футболист сборной Алдонин рассказал о намерении справиться с болезнью

    Tекст: Катерина Туманова

    Товарищ бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина комментатор Дмитрий Шнякин связался со спортсменом и узнал, что тот находится на лечении в Германии.

    «Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть, за них изо всех сил держусь», – написал Шнякин в Telegram-канале.

    Он добавил, что желающие могут помочь Алдонину с дорогостоящим длительным лечением, разместив ссылки в посте.

    Комментатор признался, что сообщение о тяжелом заболевании у «крепкого зожника», «здорового мужика» шокировало его. Шнякин сослался на бытующее у мужчин презрение к «сливу душевного груза» и проверкам здоровья, однако теперь и сам собирается и всех призывает не тянуть до критического момента.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у экс-футболиста сборной России 45-летнего Евгения Алдонина обнаружили тяжелое заболевание, сообщили в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая объявила сбор финансовой помощи спортсмену, на попечении которого двое маленьких детей.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям

    Лавров заявил о провале Европы в урегулировании кризиса на Украине с 2014 года

    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии заявил о провале Европы в попытках урегулировать украинский кризис, передает ТАСС.

    По его словам, каждый раз, когда появлялись промежуточные или долгосрочные договоренности, они срывались, и Европа потеряла все шансы повлиять на ситуацию с 2014 года.

    Лавров подчеркнул, что европейские страны не смогли реализовать свои возможности по участию в урегулировании конфликта.

    «Когда сейчас они говорят: «Не сметь без нас ничего делать», у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также заявил, что поддержка Европой нынешнего киевского режима означает поощрение нацизма и расизма. По его словам, заявления европейских политиков о необходимости поддерживать Украину трактуются как «явка с повинной» в поощрении нацизма, а расизм проявляется в запрете русского языка, культуры, СМИ и канонической украинской православной церкви на Украине.

    Лавров подчеркнул, что Европа фактически узаконила идеологию и практику нацизма на Украине, а лозунг о защите европейских ценностей прямо связан с подобной поддержкой Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным решение по ситуации на Украине без согласования с Европейским союзом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 04:30 • Новости дня
    При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали шесть человек

    Tекст: Катерина Туманова

    После одной из самых продолжительных массированных БПЛА-атак на регион, самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

    «Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», – написал он в Telegram-канале.

    По его словам, незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, в частном доме в селе Первореченском Динского района.

    «Сейчас тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками поранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации», – добавил губернатор.

    Кондратьев подчеркнул, что в Новороссийске и Геленджике самая сложная ситуация.

    «В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь», – уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мирный житель Новороссийска пострадал при падении БПЛА на дом. Также в ночь на вторник сообщалось, что в Новороссийске дрон ВСУ повредил квартиру на 16-м этаже многоквартирного дома, а чуть позже стало известно о втором поврежденном дроном доме.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 23:30 • Новости дня
    Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Россией более 30 БПЛА ВСУ
    Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили над Россией более 30 БПЛА ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России сообщило в Telegram-канале о десятках ликвидированных вечером понедельника над регионами страны дронах ВСУ.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 17 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, еще шесть – над акваторией Азовского моря, три дрона – над Республикой Крым, два беспилотника ликвидировано над Курской областью и по одному дрону сбито над Краснодарским краем, Брянской и Белгородской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов в понедельник, из них 14 были ликвидированы на подлете к Москве.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 16:02 • Новости дня
    Захарова посоветовала Финляндии не забыть про туалеты у границы с Россией

    Захарова: Властям Финляндии лучше не забывать о туалетах у границы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о возведении Финляндией заграждений в непосредственной близости от границы с Россией, пишет ТАСС. Она с иронией заявила, что теперь финским властям важно позаботиться о туалетах.

    По словам Захаровой, «если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится». Такое заявление она дала в ответ на просьбу прокомментировать решение Финляндии о строительстве новых заграждений на границе с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас среди граждан Финляндии вырос интерес к бомбоубежищам. А жители приграничных с Россией городов сообщают о подозрительных звуках и необычных световых явлениях.

    Аэропорт Лаппеенранта этой зимой перестанет очищать взлетно-посадочную полосу от снега из-за отсутствия российских туристов.

    В Финляндии планируют провести серию автопробегов у пунктов пропуска на границе с Россией в поддержку открытия границы.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Bloomberg узнало о возможном обсуждении выбывших из плана Трампа пунктов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине был детально проработан в Женеве и теперь сокращен до списка из 19 предложений, причем выбывшие пункты могут стать отдельными документами и поводами для переговоров, сообщил источник агентства Bloomberg.

    По словам заместителя главы администрации Владимира Зеленского Игоря Брусило в интервью Bloomberg, любые обсуждения, касающиеся территориальных вопросов, которые являются основой потенциального урегулирования, должны быть решены на встрече президентов Украины и США.

    Однако Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, не собирается встречаться с Зеленским, который рвался на этой неделе в Вашингтон, но, как оказалось, передумал.

    Источник агентства сообщил, что после сокращения пунктов первоначального плана Трампа, предполагалось их отдельное рассмотрение в отдельных документах на потенциальных последующих переговорах.

    «Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них останутся невыясненными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовить почву для встречи, чтобы окончательно согласовать идею», – сказал Брусило.

    Напомним, 24 ноября Киев заявил о сокращении мирного плана Трампа с 28 до 19 пунктов. США предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступки Киева по части Донбасса и предоставление России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. ЕС выдвинул собственный план урегулирования на Украине из 24 пунктов, который включает международный контроль и постепенное снятие санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с выдвинутым планом по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и официальной информации по этому вопросу нет.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом ПВО десятом летевшем на Москву беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице специалисты экстренных служб работают на месте обнаружения обломков последнего уничтоженного беспилотника после очередной атаки.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, передает ТАСС.

    По словам Собянина, «уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Всего за последние четыре с половиной часа городская система противовоздушной обороны зафиксировала и уничтожила 10 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

    Власти продолжают следить за ситуацией и контролируют ее развитие, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве. Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы. В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров: СССР помог Франции избавиться от национального позора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Советский Союз и силы генерала Шарля де Голля совместно помогли Франции избавиться от национального позора.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» министр отметил, что после капитуляции Парижа власти Франции сдали все позиции Адольфу Гитлеру и продолжили жить под оккупацией, «попивая кофе на Монмартре», передает ТАСС.

    «Мы же просто их [французов] освободили. Вместе с генералом Шарлем де Голлем и его Движением сопротивления помогли им избавиться от национального позора после того, как они сдали все позиции Адольфу Гитлеру и жили, так сказать, попивая кофе на Монмартре под оккупацией», – подчеркнул Лавров. Интервью было записано 21 ноября.

    Также Лавров прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года. Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, страны Запада морально готовят своих граждан к неизбежности конфликта. Он добавил, что во Франции происходит переналадка всей экономики на военные рельсы, гражданские отрасли работают на военно-промышленный комплекс, а даже система здравоохранения становится военизированной для будущих условий. «Нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», – подчеркнул Лавров.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Франции к конфронтации с Россией.

    Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявлял о необходимости полной готовности французских вооруженных сил к возможному военному столкновению в условиях роста международной напряженности.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 00:20 • Новости дня
    ВККС позволила арест освободившего члена ОПГ экс-судьи из Кургана

    Tекст: Катерина Туманова

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в Москве дала согласие на арест бывшего судьи Валерия Козлова по подозрению в коррупции и пособничестве преступлениям после того, как он способствовать освобождению члена ОПГ из колонии.

    «Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Козлову в виде содержания под стражей удовлетворить», – приводит ТАСС выдержку из решения ВККС.

    Решение о согласии на арест экс-судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова было принято ВККС в связи с подозрениями во взяточничестве, вынесении неправосудного приговора и пособничестве организованной преступной группе «Локомотив», представителем которой был освобожденный из колонии.

    Согласно материалам следствия, Козлов незаконно освободил из заключения члена банды Виталия Звонарева, несмотря на его неоднократные нарушения режима, дисциплинарные взыскания и отсутствие выплаты морального ущерба пострадавшим.

    Следствие выяснило, что в качестве эксперта на освобождении Звонарева выступил врач-уролог, являющийся родным братом соучастника банды Антона Пономарева. После освобождения Звонарев снова примкнул к организованной преступной группе и в 2022 году был вновь осужден.

    Позже, правоохранительные органы задержали врача Григория Пономарева и мать Звонарева за взятку и фальсификацию медицинских документов, а также адвоката за пособничество в побеге. Решение о досрочном освобождении впоследствии было аннулировано, а Звонарев получил дополнительный срок.

    Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов подчеркивал, что проявления коррупции среди судей будут жестко пресекаться и контролироваться им лично. Он отмечал, что высокий статус судьи не дает права на безнаказанность и что беспристрастность судей требует постоянного внимания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители органы пресекли противоправные действия, связанные с передачей дорогостоящего автомобиля в качестве взятки заместителю начальника управления ФСИН по Удмуртии, чиновника задержали. В Челябинской области в ноябре задержали чиновников ФСИН по делу о коррупции.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику
    Глава Ростеха заявил о мировом лидерстве России в танкостроении
    Минск назвал поведение Литвы на границе истеричным и несдержанным
    Обнародована схема финансирования Западом оппозиционных онлайн-СМИ Грузии
    Матвиенко призвала рожать детей сразу после 18 лет
    Российский шахматист Есипенко занял третье место на Кубке мира
    Обвиняемый в мошенничестве продюсер «Ласкового мая» Разин скрылся в США

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации