В Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских

Стало известно о заключении подростка под стражу по делу о покушении на убийство

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Москве избрал для подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

По информации столичной прокуратуры, фигуранту дела предъявлены обвинения в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ходе заседания защита настаивала на домашнем аресте, однако суд поддержал позицию прокуратуры.

Инцидент произошел 23 ноября в торговом центре на Ореховом бульваре. Подросток ударил ножом охранника, после сделанного ему замечания. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Попытавшись скрыться, обвиняемый оказал сопротивление полицейским и ранил при задержании двоих из них.

Юноша отказался признавать вину и не стал давать показания в ходе разбирательства.

